VENEZIA Dove comincia il Mezzogiorno? Secondo il decreto Agosto, appena 250 chilometri più sotto del Veneto: anche l'Umbria, infatti, figura tra le regioni che beneficeranno della decontribuzione Sud, un taglio del 30% del costo del lavoro a carico delle imprese che indigna i governatori del Nord, a cominciare da Luca Zaia. Ma il suo ex assessore Luca Coletto, da nove mesi titolare della Sanità nella giunta della leghista Donatella Tesei, difende la misura: «Chiaro che bisognerebbe aiutare tutta l'Italia, ma qui la crisi economica legata al Covid è ancora più grave di quella patita dal Veneto».

Zaia ne aveva parlato giovedì, alla vigilia della pubblicazione del provvedimento statale in Gazzetta Ufficiale: «Ho visto la proposta del 30% di sgravio per il Sud, ma non si può mettere in ginocchio le altre comunità. Pensare a norme a macchia di leopardo significa disintegrare il tessuto produttivo. Bisogna aiutare, ma tutti». Dalla relazione tecnica allegata al testo è poi emerso quali sono le «regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale», come prevede la norma del Governo: Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise e, appunto, Umbria, dove sarà coinvolta una platea di 181.000 dipendenti, con un monte retributivo medio mensile pari a 323 milioni di euro.

Coletto sorride: «Umbria regione del Sud? Ma figuriamoci, siamo al Centro, limitrofi a realtà importanti come la Toscana e il Lazio. La valutazione è stata assolutamente economica: quest'area ha grandi potenzialità, basti pensare ad aziende prestigiose quali Perugina e Luisa Spagnoli, ma ha anche la necessità di ricevere un minimo di sostegno per ripartire, perché non ha la forza del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna... Sì, lo so che queste poi tengono in piedi il Pil di tutto il Paese, infatti ha ragione il presidente Zaia: vanno dati incentivi a tutti, ma pensati su misura, più sostanziosi per chi fa più fatica, ovviamente collegandoli a obiettivi da raggiungere».

Ma il Veneto, assicura l'assessore alla Sanità dell'Umbria, rimane comunque un modello nella lotta al Coronavirus: «Pur con numeri molto più piccoli, abbiamo puntato sulla sanità territoriale, cercando di ricoverare il meno possibile. Le nostre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale, ndr.) hanno curato e monitorato a casa 3.800 persone, assicurando anche ecografie ed elettrocardiogrammi a domicilio. Il picco massimo è stato di 47 pazienti in Terapia intensiva. Quando sono arrivato c'erano però solo 68 posti letto in tutta la regione, a fronte dei 150 nella sola provincia di Verona. Ma siamo riusciti a portarli a 127 e ora siamo più tranquilli in vista dell'autunno. Anche qui stiamo vivendo il fenomeno del virus d'importazione: già da venerdì tamponiamo i passeggeri degli aerei in arrivo da Malta».

