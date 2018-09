Il decreto: tasse e riscossioni congelate per residenti e aziende dell'area colpita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Come per il terremoto. Le misure straordinarie arriveranno per decreto e riguarderanno i nuclei familiari residenti e le aziende con sede nel cratere generato dal crollo del Ponte Morandi. Il provvedimento, annunciato dal ministro Danilo Toninelli, non riguarda solo le nuove regole per il controllo e la vigilanza sulle Infrastrutture che, dopo la tragedia, punteranno soprattutto a garantire la prevenzione e la manutenzione dei siti, ma soprattutto le agevolazioni da garantire agli sfollati e a quanti, dopo la demolizione del...