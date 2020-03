IL DECRETO

ROMA L'Italia intera come Codogno. Blindata e con tutti gli esercizi commerciali chiusi, all'infuori dei supermercati, delle farmacie e delle edicole. Stop ai cantieri che non riguardino l'edilizia ospedaliera, e agli uffici pubblici che non svolgano attività essenziali. Ammende fino a 5000 euro per chi non rispetti le distanze. Vietato lo sport anche se praticato in solitudine

Le misure di Palazzo Chigi arrivano a poche ore da quelle varate dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, che da giorni sollecitava il premier Giuseppe Conte ad imporre una stretta sui divieti per limitare il contagio da Covid -19. Le restrizioni resteranno in vigore da oggi al 15 aprile. Fontana, dopo l'appello inascoltato, aveva aggirato l'ostacolo, facendo proprie le le prerogative che sarebbero spettate al governo attraverso un accordo con le parti sociali, i sindaci e i rappresentanti di categoria. Conte lo ha seguito in tarda serata: da oggi le restrizioni saranno in vigore in tutto il Paese. Una decisione dettata dai numeri sconfortanti dell'epidemia e dei decessi, che continuano a crescere. Solo ieri 2470 nuovi positivi al test da Covid-19 e altri 793 morti. E dal parere degli esperti che continuano a ripetere che solo l'estrema limitazione dei contatti interpersonali potrà invertire la curva. Le riserve dovute alla preoccupazione sulla tenuta psicologica degli italiani e, ancora di più su quella dei conti pubblici.

LE MISURE

Da oggi, in tutte le città italiane, in casi di assembramento in luoghi pubblici e del mancato rispetto della distanza di un metro sono previste ammende fino a 5000 euro. Chiusi gli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Fino al 15 aprile saranno sospese le attività artigianali non legate all'emergenza o alle filiere essenziali, tutti i mercati settimanali scoperti e le attività inerenti i servizi alla persona. Il decreto riguarda anche gli studi professionali che non potranno esercitare, tranne in casi urgenti o sottoposti a termini di scadenza, tutte le strutture ricettive, ad eccezione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti negli hotel dovranno lasciarli entro 72 ore. Fermi anche i cantieri edili, esclusi quelli legati alle attività sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali autostradali e ferroviari. Bloccati anche i distributori automatici per bevande e alimenti confezionati. E da oggi è vietato praticare sport e attività all'aperto anche singolarmente.

MISURARE LA FEBBRE

Nei supermercati, nelle farmacie e nei luoghi di lavoro si raccomanda a cura del gestore/ titolare, di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

IL PRESSING

Se 243 sindaci si erano rivolti a Fontana chiedendo con una lunga lettera l'imposizione di ulteriori divieti, anche all'interno del governo, da giorni, andava avanti il pressing sul premier perché fossero imposte agli italiani misure più stringenti. Conte, invece, ha temporeggiato temendo tensioni sociali e nutrendo dubbi sulla tenuta psicologica degli italiani. La speranza era che i dati del fine settimana fossero più incoraggianti. Tra i sostenitori della stretta il ministro della Sanità Roberto Speranza. Mentre le opposizioni da giorni invocavano il blocco totale. Ieri è intervenuta anche Confindustria, appoggiando la linea dura: «Seguire le indicazioni della comunità scientifica nelle misure di contenimento che vorranno indicare anche sotto il profilo della loro intensità e applicazione territoriale». Una giornata in cui il pressing è cresciuto, anche da parte di sindacati e comuni, mentre le regioni si muovevano in autonomia. Il governo ha tentato fino all'ultimo di restare prudente prudente. Troppo secondo le opposizioni e anche secondo i vertici del M5S. Nel pomeriggio ha luogo una nuova video conferenza tra Conte, alcuni membri del governo (come il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo), sindacati e imprese. E alla fine il premier ha ceduto.

Valentina Errante

