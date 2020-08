IL DECRETO AGOSTO

ROMA Prende sempre più forma il bonus che il governo intende inserire nel decreto che dovrebbe approvare forse già domani per affrontare l'emergenza economica. Sarà una misura specifica per bar e ristoranti. Per ogni pranzo, cena, aperitivo o caffè consumato entro dicembre di quest'anno, lo Stato restituirà una parte della spesa sostenuta. Molto probabilmente lo farà riaccreditando direttamente le somme sui conti correnti, su questo è stata intavolata dal governo una discussione con il sistema bancario. Il rimborso potrebbe avvenire alla fine di ogni mese o, più probabilmente, a dicembre. In questo modo i consumatori otterrebbero una sorta di «bonus Natale», una somma da spendere durante le feste per spingere ulteriormente i consumi. Al progetto, che è stato discusso ieri nell'ennesima riunione preparatoria del ministero dell'Economia, hanno lavorato la vice ministra Laura Castelli e il vice ministro allo Sviluppo Stefano Buffagni. Lo sconto, da quanto si apprende, dovrebbe essere consistente, tra il 20 e il 30 per cento della somma spesa. Con un corollario. Il ministro della cultura, Dario Franceschini, sta spingendo molto perché nel decreto venga inserita una misura per rilanciare i centri storici, come quello di Roma, le cui attività sono state fortemente danneggiate dallo smart working e dalla mancanza di turisti.

LE IPOTESI

Sul tavolo c'è l'ipotesi che lo sconto per le cene e gli aperitivi sia più consistente se effettuato presso un locale nei centri storici delle città. L'importante resta che i pagamenti siano effettati tramite Pos, dunque con carte di credito o bancomat. Non solo perché il governo vuole spingere l'uso della moneta elettronica, ma anche perché al momento il tracciamento delle spese tramite carta rimane anche il modo più certo per individuare chi ha diritto al rimborso. L'incentivo legato al cashless non piace però ai commercianti che temono - da Confcommercio a Confesercenti - un effetto boomerang della misura in un periodo «di incertezza come questo» e ribadiscono la necessità di ridurre i costi delle commissioni sui pagamenti Pos.In alternativa, sempre per dare fiato alle attività dei centri storici, ci sarebbero altri contributi a fondo perduto per gli affitti.

Tra le certezze del decreto di agosto c'è anche la decontribuzione del 100% fino alla fine dell'anno per le aziende che richiamano a lavoro i dipendenti dalla Cassa integrazione Covid o che fanno nuove assunzioni. Poi «con la legge di Bilancio - assicura la vice ministra Castelli - la misura potrà essere pianificata anche per gli anni successivi». Il ministro del Sud, Peppe Provenzano, sta spingendo per inserire immediatamente una misura per garantire un'ulteriore fiscalità di vantaggio al Sud. Si tratterebbe di una decontribuzione pluriennale per i nuovi assunti (e non solo fino alla fine dell'anno) in modo da attirare nel Mezzogiorno le imprese che vogliono rimpatriare alcune produzioni dall'estero.

In corso all'interno del governo, invece, rimane il braccio di ferro sul blocco dei licenziamenti. Il Tesoro spinge per limitare il divieto di licenziare i dipendenti al massimo fino al 15 ottobre, data entro la quale scadrà anche lo stato di emergenza. La componente grillina del governo, invece, preferirebbe estendere il blocco fino alla fine dell'anno.

Andrea Bassi

