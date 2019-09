Il debutto di Italia Viva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Con 26 deputati è nato formalmente il gruppo di Italia Viva alla Camera e, con 15 senatori, nascerà anche al Senato. Se a Montecitorio il passo era scontato, non così si poteva dire per Palazzo Madama, dove il regolamento vieta la costituzione di un gruppo a meno che il simbolo non sia stato presentato alle elezioni. A soccorrere l'ex premier è arrivato il socialista Riccardo Nencini, senatore eletto nella lista Insieme (cartello elettorale formato da Psi, Verdi e Movimento Area Civica, con i tre soggetti che avevano mantenuto...