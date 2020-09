Tutti in fila per l'entrata. Rigorosamente senza genitori. Poi passano attraverso il termoscanner, in ordine alfabetico, con ingressi scaglionati e con l'impaccio di capire a quali gesti minimi dover rinunciare. Dopo sette mesi di vuoto, lavori consistenti e un'organizzazione certosina da parte di presidi e prof, le aule delle scuole superiori di Treviso si ripopolano. Esame superato anche per le elementari. Le mamme, rispondendo alle raccomandazioni dei presidi, hanno scelto di accompagnare i propri figli a piedi. Le maestre ripetono a tutti le linee guida: non ci si può scambiare oggetti, tutto deve essere etichettato, libri ognuno il suo, se uno non lo porta non ci si mette assieme. Per la ricreazione classi separate, a ognuna un pezzo di giardino, niente rincorse, evitare il più possibile i contatti. E alle Martini sono arrivati i banchi monoposto con le rotelle. «Ho voluto visionare i 100 banchi voluti dal ministro - afferma l'assessore comunale all'istruzione Silvia Nizzetto - Non si riesce a tenerli fermi. Volevamo quasi provare a bloccarli con lo scotch». Sul fronte insegnanti scoppia però la bufera. Migliaia di reclami hanno affossato la prima versione delle nuove graduatorie provinciali usate per nominare i supplenti. Ecco perché mancano ancora oltre 1.500 insegnanti. Molti punteggi erano sbagliati e sono stati rivisti. La conferma arriva da un messaggio che Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ha inviato agli istituti: «Purtroppo la notevole mole di errori riscontrata nelle graduatorie provinciali per le supplenze ha indotto le scuole a rivedere molte valutazioni per evitare di ritrovarsi a dover risolvere gran parte dei contratti dopo averli stipulati».

G.Pav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA