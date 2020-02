ROMA Il contagio economico globale? «Non si può proprio evitare. Oggi più che mai». Non solo perché arriva dal «Paese che traina oltre un terzo dell'economia mondiale», con milioni di turisti in giro per il mondo o perché si tratta del «primo acquirente di prodotti di fascia alta, su cui pesa per più di un terzo». Pechino ha anche un ruolo ormai cruciale per le più grandi multinazionali di tutto il mondo, tra componentistica e assemblaggio. Ma l'economista Beniamino Quintieri, docente di Finanza ed Economia internazionale all'Università di Tor Vergata, oltre che presidente di Sace, e già presidente dell'Ice, l'istituto per il Commercio Estero proprio negli anni della Sars, è convinto che la Cina abbia «tutta la forza per reagire anche a questo choc». Le manovre espansive attese dal governo, diranno fino a che punto.

Professore è presto per parlare del rischio di una recessione globale?

«Stiamo vivendo certamente un momento di forte emotività. Per gli aggiornamenti continui che arrivano dal bollettino dei contagi, ma anche per la rilevanza mediatica che amplifica un po' tutto. Si può anche ipotizzare un rallentamento del Pil cinese dell'1%, al 5%, sull'onda dell'esperienza dei tempi della Sars, ma è davvero difficile fare previsioni finché non si conoscerà la durata di questa emergenza».

Quindici anni fa sia il Pil che le Borse hanno recuperato in pochi mesi il terreno perso, ma la globalizzazione di oggi non è paragonabile a quella di allora...

«Non c'è dubbio. E dunque è prevedibile una minore domanda di beni di fascia alta, una componente che l'anno scorso è cresciuta del 30% da parte degli acquirenti cinesi, fino a contribuire per il 90% all'incremento dell'intero mercato. Ma peserà anche un aumento dell'incertezza e della volatilità, fatale per investimenti già in calo. E peserà ancora di più la fotografia di un commercio mondiale, sempre più integrato tra le imprese, composto per il 55% da prodotti semilavorati. L'effetto moltiplicatore, su questo fronte, non si può sottovalutare.

Vuol dire che l'integrazione dei mercati con tutti i suoi vantaggi, può scatenare una crisi a catena in cui perdono tutti?

«Immagini una catena di montaggio globale: se si ferma una parte, peraltro così importante, si ferma anche il resto».

Quali sono i Paesi più a rischio?

«Sicuramente quelli più legati a Pechino dal punto di vista commerciale: per esempio i Paesi asiatici e l'Australia. Non potrà non farsi sentire realtà come l'Africa, di cui è principale investitore. Pensi poi alle ambizioni della Belt Road. Ma anche l'accordo sui dazi con Trump per il sostanzioso incremento dell'acquisto di beni agroalimentari è ora a rischio. In questo contesto, non potrà non risentirne anche l'Europa, tra gli effetti diretti e quelli indiretti di un'economia globale che rischia di rallentare».

Quanto è esposta l'Italia? Cresce la preoccupazione tra gli imprenditori nell'ipotesi di un congelamento dei rapporti con la Cina per oltre un mese ancora.

«I dati del Pil del quarto trimestre non sono incoraggianti ed è ora più difficile immaginare una ripresa nel primo trimestre dell'anno. A dire che saranno tre mesi difficili è il rallentamento della Francia e della Germania. E del resto sono le nostre esportazioni, in crescita per 11 anni di seguito, ad aver sostenuto finora quel po' di crescita del Paese. È comprensibile che ci sia una certa preoccupazione da parte di imprese che esportano l'80-90% dei loro prodotti».

I settori che pagheranno il prezzo più alto?

«Il turismo, visto che nel 2020 era previsto un incremento tra il 30 e il 50% dei viaggiatori cinesi in Italia. Ma anche i beni di fascia alta: sono proprio i cinesi i primi acquirenti del mercato tax free. E poi c'è il settore dei macchinari utensili. Speriamo non finiscano per soffrire ulteriormente anche gli investimenti».

C'è chi dice addirittura che qualcuno potrebbe invece avvantaggiarsi dalla debolezza del Dragone. Gli americani per esempio.

«Più in generale, è possibile un effetto sostituzione transitorio nel caso del turismo o dei beni alimentari. Ma è davvero difficile sostituire le imprese cinesi nella catena commerciale globale».

Roberta Amoruso

