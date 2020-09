LE CARTE

ROMA No alle mascherine per tutti, tamponi solo ai sintomatici, non misurate la febbre in aeroporto a chi deve partire. Riletta oggi, la storia dei verbali dell'attività del Comitato tecnico scientifico sul coronavirus mostra quanto poco si sapesse all'inizio della pandemia, quanti errori la mancanza di dati certi fece commettere, quante volte le misure che oggi diamo per scontate allora furono respinte dagli scienziati. Non solo: c'era anche il timore di scatenare il panico, tanto che al momento di scrivere il piano per trovare i posti di terapia intensiva che a febbraio si ritenevano necessari, viene detto espressamente: «Vi è consenso nel raccomandare la massima cautela nella diffusione del documento per evitare che i numeri arrivino alla stampa». Ieri la Protezione civile ha pubblicato altri 98 verbali sulle riunioni del Comitato tecnico scientifico al quale, da inizio pandemia, il Governo chiede aiuto per prendere le decisioni necessarie a limitare la diffusione di Sars-CoV-2.

LA NORMA

Coordinato dal dottor Agostino Miozzo, della Protezione civile, riunisce una ventina di esperti, scienziati di livello internazionale come il professor Franco Locatelli del Bambino Gesù e il direttore scientifico dello Spallanzani, il professor Giuseppe Ippolito, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, solo per citare alcuni nomi. All'inizio il nemico da combattere è sconosciuto. E si devono prendere decisioni complicate. Tanto che in una delle sedute viene espressamente chiesta una norma legislativa - che sarà poi approvata dal Governo - che protegga gli scienziati da eventuali responsabilità giuridiche e che «salvaguardi l'operato dei membri del Cts nell'esercizio delle proprie funzioni, nelle condizioni di estrema urgenza ed incertezza tecnico-scientifica nella quale sono tenuti ad operare».

TAMPONI E MASCHERINE

Ieri in Italia sono stati conteggiati 110mila tamponi in 24 ore, ma a febbraio il Comitato tecnico scientifico, accogliendo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, fissò dei limiti molto rigorosi (e con il senno di poi poco lungimiranti) ai casi in cui si potevano eseguire i test. Va detto che ce n'erano pochi e c'era carenza di reagenti. Il 24 febbraio, dunque quattro giorni dopo la scoperta del primo paziente di Codogno infetto da Sars-CoV-2, si legge nel verbale: «In assenza di sintomi il test non è giustificato in quanto non fornisce un'indicazione clinica sul caso. Le comunicazioni di positività, senza sintomi, determinano una sovrastima del fenomeno nel Paese, rendendo i dati non omogenei con quelli dell'Oms». E nei giorni successivi, alle Regioni, preoccupate perché gli ospedali rischiano di restare senza medici e infermieri se devono andare in quarantena dopo contatti con un positivo, il Cts concede: «Se hanno usato i Dpi (dispositivi di protezione), la quarantena non è necessaria».

Oggi la mascherina è obbligatoria anche all'aperto, dopo le 18, se ci sono assembramenti. Allora il Cts, e siamo già a marzo, ripeteva che non era necessaria, l'importante era mantenere le distanze. Si disse che le mascherine, delle quali c'era carenza, andavano lasciate a disposizione di medici, infermieri e soggetti a rischio. Una linea che sembrava valere anche sul luogo di lavoro. Il 13 marzo il Cts indica infatti che «tutte le raccomandazioni scientifiche elaborate internazionalmente riportano chiaramente che non vi è evidenza per raccomandare indiscriminatamente ai lavoratori di indossare mascherine chirurgiche». In un documento di aprile, invece lo stesso Cts scrive che la mascherina può ridurre fino al 25 per cento il rischio del contagio. E a marzo, quando arrivò un pool di specialisti cinesi da Wuhan per aiutare i colleghi italiani, spiccò nelle conferenze stampa la differenza: i cinesi indossavano sempre la mascherina, medici e politici italiani no.

Con il governo ci sono anche state divergenze: il 12 marzo il Cts boccia l'ipotesi di ospitare i pazienti Covid su navi da crociera ed esprime riserve anche sulla possibilità di utilizzare i grandi natanti per le persone in quarantena. Una soluzione che è stata invece adottata per i migranti.

IL NODO DEL LOCKDOWN

Sui territori da chiudere, quando la trasmissione del virus - siamo a marzo - in alcune regioni del nord sembrava inarrestabile, si è navigato a vista. Il 7 marzo, in un verbale che era già stato reso pubblico, il Cts dice che il lockdown deve interessare solo la Lombardia e alcune province di Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Il governo però il 9 marzo decide di chiudere tutto il Paese, e nei verbali del Cts si legge: «Coerenti le misure adottate con il quadro epidemiologico». Il 3 marzo un altro caso esplosivo: il Cts chiede la zona rossa per Alzano e Nembro, in provincia di Bergamo. Né Regione, né governo agiscono. Su questo c'è in corso una indagine della Procura. «Nel tardo pomeriggio sono giunti all'Istituto superiore di sanità i dati relativi ai comuni di Alzano Lombardo e Nembro, entrambi situati in provincia di Bergamo, che sono poi esaminati dal Comitato tecnico scientifico - si legge nel verbale - A proposito sono stati sentiti per via telefonica l'assessore Gallera e il direttore generale Caiazzo della Regione Lombardia che confermano i dati relativi all'aumento nella regione in particolare nei due comuni sopra menzionati». Il comitato «propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi comuni al fine di limitare la diffusione dell'infezione nelle aree contigue. Questo criterio oggettivo potrà essere in futuro applicato in contesti analoghi». D'altronde, la preoccupazione montava da giorni. Già nella riunione del 12 febbraio il Cts sottolinea «la necessità di verificare con precisione la disponibilità locale» di posti letto e attrezzature negli ospedali.

I VIAGGI

Dopo i primi due casi positivi trovati in Italia a fine gennaio (i due turisti cinesi che si sono sentiti male in un hotel a Roma) Conte chiude i voli diretti con il colosso asiatico. Ma sulla prevenzione ancora non ci sono le idee chiare: la società che gestisce gli aeroporti di Roma (Adr) chiede di potere usare i termoscanner per misurare la febbre anche ai passeggeri in partenza. Gli scienziati dicono che non è necessario. Oggi non si entra proprio in aeroporto, ma neanche in stazione o al centro commerciale, senza la misurazione della temperatura.

Il 27 febbraio, mentre l'epidemia sta esplodendo al Nord, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, spiega al Cts che la serie A vorrebbe giocare le partite di campionato il 2 marzo. Il Comitato (in coerenza con la linea del rigore che sta applicando anche oggi di fronte agli eventi con una forte partecipazione di pubblico) spiega: «L'epidemia cresce, non solo bisogna giocare a porte chiuse, ma in alcune aree sospendere le partite».

SEGRETEZZA

Oltre al passaggio di febbraio sulla necessità di non lasciare trapelare alla stampa il numero di posti di terapia intensiva che sarebbero serviti (nei giorni più drammatici sono stati più di 4.000), in varie occasioni durante le riunioni viene rilanciato l'invito a non diffondere le notizie all'esterno. Il 22 aprile il segretario ricorda «agli altri componenti del Comitato che ciascun membro ha sottoscritto un patto di riservatezza, relativo a tutto quanto trattato in sede di Cts, compresa la diffusione delle informazioni acquisite durante le sedute, incluse quelle riferite ai media che, in nessun modo possono essere riportate in nome e per conto del Cts».

L'11 marzo viene bacchettato invece il governo, per i ritardi nell'applicazione delle deliberazioni prese: «Una volta formulati pareri o assunte decisioni», ci deve essere «una tempestiva trasmissione delle indicazioni».

SCUOLA

Dalle carte trapelano anche i dubbi sulla chiusura totale delle scuole. Quando il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiede un parere sull'opportunità di fermare gli istituti «sull'intero territorio nazionale», il Comitato il 4 marzo risponde che «le scelte di chiusura dovrebbero essere proporzionali alla diffusione dell'infezione» e che «non esistono attualmente dati che indirizzino inconfutabilmente sull'utilità di chiusura indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale». La chiusura potrebbe servire solo se prolungata. E alla fine il governo decide di sospendere le attività il 5 marzo. Il giorno dopo, il verbale riporta che «il Cts ribadisce che il testo elaborato nella giornata di ieri, in riferimento alla sospensione delle attività didattiche, non è in alcun modo in disaccordo con la decisione di sospensione». Nelle settimane successive, in previsione della Fase 2, la riapertura delle scuole viene esclusa tassativamente.

Michela Allegri

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA