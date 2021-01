L'EVENTO

CORTINA D'AMPEZZO Sui Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 si accendono le luci, ma si chiudono le porte. Ieri gli organizzatori del grande evento sportivo hanno illuminato a giorno i tracciati della Tofana e del Col Druscié, a un mese dalla cerimonia di apertura della rassegna iridata, in calendario alle 18 di domenica 7 febbraio. Da Roma però è arrivata la conferma che il pubblico dovrà seguire alla televisione le due settimane di gare da casa, senza poter assistere a bordo pista, nelle aree d'arrivo allestite in fondo all'Olympia delle Tofane, alla nuova Vertigine e alla storica Druscié A.

I tecnici del Comitato tecnico scientifico, che affianca il governo nazionale nella gestione della pandemia Covid 19, propendono per lo svolgimento delle gare soltanto a porte chiuse. Ormai da tempo, con i dati dei contagi che volano, in particolare in Veneto, c'era la consapevolezza che difficilmente ci sarebbe stato spazio per i tifosi; eppure le tribune sono già state allestite sul traguardo di Rumerlo, preparate per accogliere soltanto spettatori seduti, con i seggiolini fissati a scacchiera, così da garantire il distanziamento. Malgrado tutto, a Cortina il sindaco Giampietro Ghedina spera ancora: «Ai Mondiali mancano ancora trenta giorni e lo scenario potrebbe cambiare auspica Ghedina il nostro augurio è che un po' di pubblico possa arrivare. Intanto siamo pronti nell'organizzazione sportiva e siamo convinti che possa essere un grande evento».

Lo scorso mese di settembre gli organizzatori confermarono all'associazione albergatori Cortina l'impiego di 1.200 camere d'albergo, rispetto al totale inizialmente previsto di 1.500 camere. Saranno destinate a ospitare squadre sportive, composte da atleti e tecnici; organizzatori; ospiti; giornalisti e operatori della comunicazione.

PRONTI ALLA SFIDA

Il presidente di Fondazione Cortina 2021, l'imprenditore veneto Alessandro Benetton, indica le linee guida della sua azione: «Vogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare un grande evento sportivo internazionale, nel pieno di una pandemia. Come le Olimpiadi di Cortina 1956 furono la vetrina di un'Italia che aveva messo il turbo del miracolo economico, dopo la Seconda guerra mondiale, così i prossimi Mondiali Cortina 2021 sono l'icona di una Paese che contrasta la pandemia e si rialza, per tornare a guardare al domani con la fiducia e l'orgoglio di essere italiani».

Ieri è salito a Cortina Sergio Bracco, da pochi giorni prefetto di Belluno: «Ho ritenuto importante fare questa visita, Cortina si trova a misurarsi con un evento internazionale, in un momento difficile. Sarà molto importante riuscire a dare il meglio. E sono convinto che così sarà». Il sindaco Ghedina lo ha accolto in municipio: «Da anni l'Alto Bellunese aspettava un intervento congiunto delle istituzioni per poter dare il via ad una serie di lavori e di migliorie. A cominciare dalla viabilità. I Mondiali sono stata l'occasione. Ringrazio tutti per il gioco di squadra che c'è. Al prefetto do il benvenuto, sicuro che ci sarà una collaborazione fattiva, nell'interesse generale».

Gli interventi fatti e quelli in programma sono stati illustrati da Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere dei Mondiali di Cortina 2021, che ha accompagnato il prefetto sui cantieri ultimati e ha spiegato l'impegno sostanzioso dello stato: «Di fatto siamo pronti per il grande evento, malgrado le molte complicanze dovute alla pandemia, grazie allo sforzo congiunto di tutti. Le opere sportive, che fanno capo a noi, sono in larga misura ultimate. Non solo: altre proseguiranno per dare nuova linfa a questo territorio e all'Italia, anche pensando alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, che vedranno Cortina protagonista».

Il prefetto Bracco ha confermato l'attenzione per portare avanti nell'assoluta trasparenza gli investimenti di Stato, Regione e Comune, così come l'assegnazione degli incarichi. Poche settimane fa è stato firmato fra Prefettura di Belluno e Commissario di governo un protocollo di legalità, teso ad evitare qualsiasi infiltrazione della criminalità organizzata: «Sarà l'Italia a fare bella figura insieme a Cortina conferma il prefetto rinnovo il mio impegno perché tutto vada come deve, garantendo sicurezza e rispetto delle norme anti-Covid».

Marco Dibona

