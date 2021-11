Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CRONOPROGRAMMAROMA Ci sono riforme fondamentali come quella della giustizia in particolare civile ma anche i provvedimenti sul cloud per le pubbliche amministrazioni e le nuove procedure per il contrasto all'evasione. Insieme a vari adempimenti che magari possono apparire minori ma sono importanti per la progressione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A contarli, i target ancora da centrare per la fine dell'anno sono 22: non...