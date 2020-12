IL DATO

ROMA Il Covid si abbatte, come previsto, sulle entrate fiscali con i primi 10 mesi decisamente più magri per l'Erario. Oltre 22 miliardi in meno rispetto all'anno scorso. E di questi più della metà è legato al calo del gettito Iva per gli slittamenti previsti dal governo. Si assottigliano anche le entrate per i controlli fiscali che nel frattempo sono stati fermati. Crollo per i giochi (-4,5 miliardi, -35,0%). Ma - avverte il Mef - i dati dei due anni sono disomogenei e quindi poco significativi. Questo per l'inclusione nei versamenti di quest'anno di quelli dei contribuenti Isa (Indicatori sintetici di affidabilità, gli ex studi di settore) e «minimi o forfettari».

Inoltre - secondo quanto spiega l'Esecutivo nella bozza del Recovery - «il gettito fiscale ha superato le previsioni, grazie alle misure anti-evasione introdotte negli ultimi anni (compresa la fatturazione digitale obbligatoria). I proventi di una migliore conformità fiscale saranno accantonati in un fondo che finanzierà in parte la riforma fiscale e sosterrà in parte i riacquisti di titoli di Stato».

I CONTI

Intanto nel periodo gennaio-ottobre 2020, - spiega il ministero dell'Economia - le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 337,37 miliardi, segnando una riduzione di 22,46 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-6,2%).

«La variazione negativa - commenta il ministero - riflette sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, in particolare, quelle che hanno sospeso o hanno ridotto i versamenti di alcuni tributi per specifiche categorie di contribuenti».

