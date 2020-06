IL BOLLETTINO

VENEZIA I dati sono sicuramente buoni, ma non buonissimi. Perché se è vero che la curva dei contagi in Veneto sta calando, è altrettanto vero che è un calo lento.

«La curva si è appiattita», ha detto il governatore Luca Zaia spiegando che la situazione reale si sta un po' discostando dal modello matematico secondo il quale per la fine di giugno, al massimo ai primi di luglio, non dovrebbero più esserci ricoverati positivi al Covid.

«Non voglio inquietare nessuno, ma ho l'obbligo di dire come stanno le cose - ha detto Zaia - Il nostro modello matematico rileva che dal 18 maggio, giorno di riapertura di bar e ristoranti, c'è stato sempre un calo dei casi positivi, ma con una progressione inferiore a prima, in pratica da quella data la curva di discesa si è appiattita, anche se sta sempre scendendo e continua il trend negativo di positivi».

In Veneto il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria è salito a 19.225 (+8 nelle ultime 24 ore), i casi attualmente positivi sono scesi a 721 (-23), sono aumentati anche i decessi (5 nella giornata di ieri), mentre un ricoverato in rianimazione si è ripositivizzato. Dopo la morte di una donna di Vo', i pazienti in terapia intensiva sono infatti scesi a 12, di cui 11 negativi al Covid. Quanto ai tamponi, il Veneto è arrivato a quota 826.715.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ieri in Friuli nessun decesso da coronavirus. Le persone attualmente positive sono 165, una in meno rispetto a lunedì. Al momento non si registrano pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 14. I morti in totale 343. Nella giornata di ieri, ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, «è stato registrato un solo nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono 3.297: 1.393 a Trieste, 993 a Udine, 696 a Pordenone e 215 a Gorizia. Il bilancio dei guariti ammonta a 2.789 (2 più di ieri), i clinicamente guariti a 66 e le persone in isolamento domiciliare sono 85. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia».

ITALIA

In totale negli ospedali vi sono meno di 3.500 pazienti positivi al coronavirus. I pazienti in Italia in terapia intensiva per Covid-19 sono 177, mai così pochi da inizio marzo. Il numero di chi è ancora positivo è sceso sotto 25mila, mentre i guariti sono 178.526, su un totale, da inizio epidemia, di 237.500. Valutando solo i numeri ufficiali di quanti si sono sottoposti al tampone, significa che il 75,1 per cento di coloro che sono stati infettati è guarito. Resta però alta la percentuale dei decessi, 14,5 per cento (34.405), mentre i restanti sono divisi tra ospedali (una minoranza) e isolamento domiciliare. I nuovi positivi sono stati 210: se si tolgono quelli della Lombardia e del Piemonte, le altre regioni in totale ne hanno conteggiati appena 38. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 34 decessi, mentre i nuovi guariti sono stati 1.516. Quanto ai tamponi, negli ultimi giorni ne sono stati fatti meno, ieri sono stati 46.882. Va detto che molte regioni, dal Lazio all'Emilia-Romagna, stanno eseguendo decine di migliaia di test sierologici e solo in un secondo momento, in caso di positività, si ricorre al tampone di verifica.

Resta il fatto che l'emergenza non è finita. Il numero dei contagi sta scendendo, però non così rapidamente come si auspicava. Molto dipenderà dalla capacità di reazione delle Regioni di fronte a nuovi focolai, ma anche dai comportamenti personali. E cioè: mascherine e distanziamento sociale.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA