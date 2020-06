Come si vive la protesta all'interno della comunità dei neri d'America? Lo abbiamo chiesto al reverendo James Alexander Forbes Jr, per diciotto anni ministro emerito della Riverside Church di New York, la chiesa non denominazionale nella quale predicava Martin Luther King. «L'epidemia del Covid 19 ha sottolineato in modo brutale il sistema di diseguaglianze che regola la vita sociale negli Usa, e in questo sistema le condizioni indegne che si accompagnano al fatto di essere un nero, sono un elemento di prima grandezza. Sono stati lanciati allarmi per segnalare che stavano morendo e ancora muoiono in percentuale molti più afro americani che bianchi a causa del virus. Ma pochi hanno notato che nello stesso periodo di tempo un nero è stato ucciso mentre faceva jogging per strada, una donna di colore è stata ammazzata con otto colpi di pistola da un poliziotto bianco mentre era nel suo letto. Gli episodi di brutalità da parte della polizia contro di noi sono diventati cronaca corrente, al punto che non fanno più notizia. La rabbia è cresciuta insieme alle tante difficoltà addizionali che il virus stava riversando sui neri d'America».

Che effetto ha avuto il Covid 19 per la popolazione di colore?

«Lockdown e quarantena hanno distrutto risorse per la sopravvivenza economica in misura esponenziale per chi vive di piccole attività, all'interno di zone già depresse dalla povertà. La chiusura delle chiese ha privato i fedeli della guida spirituale necessaria per navigare le angustie di un momento così speciale. L'omicidio di George Floyd è caduto sulle spalle di milioni di persone già spinte al limite della sopportazione».

Non è la prima volta che la protesta esplode. Cosa è successo tra la rivolta di Fergusson nel 2015 e quella di Minneapolis?

«Nessuno ha dentro di se la vocazione alla conflittualità perenne. Dopo Fergusson i neri d'America hanno sperato come tante altre volte nel passato, che la denuncia delle ingiustizie appena gridata avrebbe prodotto dei cambiamenti. Molti si sono rallegrati anche dei più piccoli segni di intervento che il governo ha mostrato, come la volontà di alleggerire la presenza sproporzionata nelle carceri di afro americani condannati per futili motivi. Alla lunga però la disparità di trattamento resta, e all'interno di questa disparità la brutalità della polizia nei nostri confronti è la realtà più violenta con la quale ci troviamo a fare i conti ogni giorno. Sogniamo di tornare alla normalità, ma la nostra normalità è fatta di una anormalità di fondo».

Lei è un leader religioso e anche un attivista. Che giudizio dà della rivolta in atto nelle strade del paese?

«Uno degli effetti dell'epidemia è quello di aver provocato un distacco tra la base della nostra comunità, e la leadership che spesso si esprime all'interno delle chiese, e che oggi sono chiuse. Io sento l'urgenza di dire che la rivolta è l'apice delle fiamme che presto si spengono, ma alla base per indurre dei cambiamenti ci deve essere il fuoco sacro dell'impegno civile. Dobbiamo trasformare la rabbia in una presenza alle urne senza precedenti il prossimo novembre, se vogliamo rimuovere dalla Casa Bianca chi ha predicato un messaggio bigotto e razzista negli ultimi quattro anni. Ci riusciremo, anche senza il voto dei tanti fra noi la cui vita è stata mietuta dalla pandemia».

Lei crede che la discriminazione dei neri finirà un giorno negli Usa?

«Ne sono convinto con tutte le mie forze. Questo è il principio che ci ha sostenuto per 400 anni; sappiamo che la provvidenza divina ci assisterà fino alla fine, e non siamo mai stati tanto vicino al traguardo come oggi. Il Covid ci sta insegnando che egoismo e avidità sono terreno fertile per il contagio, e che solo il loro superamento ci permetterà di sconfiggere l'epidemia, così come le disuguaglianze».

Flavio Pompetti

