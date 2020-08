IL FOCUS

ROMA «Aumento dei contagi in modo esponenziale» e «incremento degli indicatori ospedalieri». Sono le due frasi peggiori per descrivere un'epidemia, perché significa che i casi si stanno moltiplicando con una rapidità inarrestabile e che non ci sono solo asintomatici, ci sono ricoveri, pazienti gravi, decessi. Tutto questo sta succedendo vicino a noi, in Francia, la descrizione è stata fornita dalla Direzione generale della Salute transalpina, e si sintetizza con un numero molto preoccupante: 7.379 nuovi casi in 24 ore, cinque volte quelli registrati in Italia in una Nazione che pure ha solo il 10 per cento in più di abitanti rispetto al nostro Paese. In Europa il contagio è ripartito, in forma molto più marcata dell'Italia, e lo dimostrano anche i numeri della Spagna, che ieri ha registrato 3.829 nuovi infetti, proseguendo la crescita frutto, probabilmente, di un elevato grado di imprudenza nelle riaperture.

Il quotidiano El País ha raccontato una storia emblematica: un ristorante di Formentera ha fatto lavorare 15 dipendenti, anche se erano positivi, ora sette turisti, che erano stati nel locale sono infettati. Di fronte all'epidemia che avanza - in Spagna la chiamano la segunda ola ma l'impressione è che la prima ondata non sia mai terminata - anche l'Europa si sta dividendo. L'Ungheria, uno dei paesi con i dati ufficiali più bassi (l'incidenza nelle ultime due settimane è di 5,8 casi ogni 100mila abitanti, in Spagna quasi 200, in Francia 75,1, in Italia 19,4) ha deciso di chiudere le frontiere, suscitando lo scontento del resto dell'Unione europea. Orban ha disposto di sigillare i confini dai primi di settembre, ma tenterà di salvare la partita di Supercoppa di calcio: è prevista a Budapest, fra tre settimane, con ventimila spettatori su una capienza di 68 mila, il piano prevede di accompagnare i tifosi che arriveranno dall'estero direttamente dall'aeroporto allo stadio e poi riportarli di nuovo nello scalo, al termine dell'incontro. Resta però la frattura dell'Ungheria, la chiusura delle frontiere agli stranieri avrà poche eccezioni - convogli militari, transiti per motivi umanitari, viaggi per business o di personale diplomatico ma imporrà anche agli ungheresi che rientrano dall'estero due settimane di quarantena.

Francia e Germania, Macron e Merkel, avevano escluso lo stop agli spostamenti dai rispettivi paesi. Il presidente francese: «Chiudere i confini tra due Nazioni non ha senso quando ci sono focolai, aree di circolazione attiva come le chiamiamo ora, che sono chiaramente identificati». La Francia ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine e ieri Macron è andato oltre, prefigurando anche misure molto più traumatiche: «Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown». In Germania, la situazione è più simile a quella dell'Italia, sia pure con un numero di casi positivi maggiore: 1.571 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Angela Merkel ha parlato in modo molto diretto, come sua abitudine, ai cittadini tedeschi: «Mi aspetto una situazione ancora più difficile nei prossimi mesi. Si potrà tornare alla normalità, ai comportamenti di prima, soltanto quando ci saranno il vaccino o le medicine appropriate. Adesso, ad esempio, l'età dei contagiati è calata, mi chiedo perché». Una fascia sociale, gli anziani, si è «ritirata», fa molta più attenzione, ma «non è positivo avere un separazione nello spazio vitale». «Non tutto tornerà come prima della pandemia, questa ci ha colpito in modo duro ed esistenziale. Ora la priorità sono le scuole».

Altri segnali di incremento molto forte dell'epidemia arrivano dalla Croazia, uno dei Paesi che ha pagato molto caro il tributo alla necessità di salvare turismo e locali notturni: mercoledì è stato segnato il record giornaliero assoluto con 358 contagi, giovedì i casi sono stati 304 e 357 ieri. Su scala europea, osservando il dato sull'incidenza di nuovi infetti ogni 100mila abitanti, si scopre che nelle ultime due settimane, subito dopo al dato più alto della Spagna, c'è quello di Malta (116,1), non a caso uno dei Paesi in cui molti ragazzi italiani hanno trascorso le vacanze e, al ritorno, hanno scoperto di essere positivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

