L'anno segnato dalla pandemia si chiude per l'Italia con un crollo del Pil dell'8,8%, un calo mai visto negli ultimi decenni, ma meno peggiore del previsto. Nei tre mesi finali del 2020 la situazione economica, con il nuovo aggravarsi del ritmo dei contagi, è tornata però di nuovo a deteriorarsi spostando ancora più avanti l'attesa ripresa. «L'economia italiana registra, dopo il robusto recupero del terzo trimestre, una nuova contrazione nel quarto a causa degli effetti economici delle nuove misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria», sottolinea l'Istituto nazionale di statistica (Istat), precisando che nel periodo ottobre-dicembre il calo del Pil, secondo le stime provvisorie, è stato del 2% rispetto ai tre mesi precedenti e del 6,6% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno prima, più ampio del -5,1% segnato nel terzo trimestre. La flessione, rileva ancora l'Istat, «è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, ovvero agricoltura, silvicoltura e pesca, industria e servizi».

L'Italia, tra le grandi economie di Eurolandia, è quella che alla fine del 2020 ha sofferto di più la crisi provocata dal Covid. La flessione media dell'area nell'ultimo trimestre dell'anno si è fermata infatti allo 0,7%, ma ci sono paesi, come Germania e Spagna che hanno registrato una crescita (+0,1% e + 0,4%), mentre la Francia ha limitato la caduta all'1,3%. L'arretramento dell'economia tricolore è comunque dovuto, precisa l'Istat, soprattutto a «un netto peggioramento della congiuntura dei servizi, a fronte di una contrazione di entità limitata dell'attività industriale». Gli analisti sono ora concordi nel rinviare la ripresa alla primavera, ma sul futuro pesa anche l'incertezza determinata dalla crisi politica. Il governo comunque conferma le stime di crescita per quest'anno e conta su «un balzo del 5-6%» del Pil «se il Covid finisce».

j.o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA