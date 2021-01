Alessandro Valentini, mestrino, 67 anni il prossimo 12 febbraio, è il presidente di Assonuoto, che riunisce i gestori delle piscine del Veneto. Con gli impianti ancora chiusi il bilancio dell'anno appena trascorso e le prospettive dell'intero settore per il futuro sono comprensibilmente preoccupanti.

«È stato un anno orribile. Piscine chiuse per quasi 6 mesi, in più l'estate è stata piuttosto piovosa e i decreti hanno limitato al 50% le presenze in vasca. Siamo di fronte a cali degli incassi nell'ordine di centinaia di migliaia di euro, mentre le spese sono diminuite ma certo non nella stessa misura. E siamo preoccupati per quando finirà la sospensione dei mutui e ripartiranno i pagamenti».

Il punto su ristori e aiuti a fondo perduto...

«Va detto che il governo non si è dimenticato di noi ma quello che è stato fatto non ci può bastare. Abbiamo avuto un contributo a fondo perduto pari a tre volte il 15% degli incassi persi ad aprile. Le Amministrazioni hanno poi previsto contributi fra le pieghe di bilanci già in difficoltà. Ci hanno anche aiutato nei pagamenti delle utenze, ma ci vuole ben altro, anche se siamo consapevoli che le risorse non sono infinite e le categorie da aiutare sono molte».

Avete pensato a chiedere aiuto alle banche?

«Abbiamo dovuto farlo, aiutati in questo senso dal decreto Ripresa. Infatti, un discorso a parte, molto importante, merita quanto è stato previsto per il riequilibrio delle concessioni comunali per la gestione delle piscine pubbliche. In particolare la facoltà di allungare fino a tre anni la durata delle gestioni, oltre alla concessione di mutui bancari garantiti almeno all'80% dallo Stato. Purtroppo è facoltativo per le Amministrazioni comunali adottarlo. E le banche applicano interessi di mercato».

Quanto tempo ci vorrà per risollevare il settore?

«Dai 3 ai 5 anni. Nel frattempo c'è chi potrebbe non farcela, e qualcuno ha già portato i libri in Tribunale, un colosso come la Sport Management di Verona, che gestisce 34 piscine in tutta Italia, ha chiesto il concordato preventivo, pur continuando a garantire, finché è stato possibile, l'attività».

Quando pensa che le piscine riapriranno?

«Siamo tutti legati all'andamento dei contagi. E immaginare che una piscina possa aprire con un bagnante per corsia, vuol dire non aver capito quali sono i costi nel momento in cui si riaccendono i motori. Almeno 500 euro al giorno di sole spese energetiche, oltre al personale. A quelle condizioni meglio restare chiusi».

Come si potrà uscire dalla crisi? Avete un piano?

«Temo che solo i vaccini potranno riportarci alla normalità. Nel 2021 avremo problemi sia di liquidità sia di bilancio. Se lo Stato non potrà sostenerci con sostanziosi contributi a fondo perduto, come è probabile, chi potrà dovrà far ricorso alle banche. Per questo sono necessari prestiti a 10/15 anni e tasso zero. Il prolungamento delle gestioni dovrebbe poi essere automatico. Il nostro timore tuttavia è che la crisi si allunghi e il prolungamento delle gestioni non sia sufficiente. In questo caso dovremo sederci ad un tavolo con le Amministrazioni e affrontare il tema delle condizioni economiche delle concessioni, fino a prevedere contributi in conto gestione».

La nuova Legge sullo Sport vi sarà di aiuto nella ripartenza?

«Direi esattamente il contrario. La Legge presentata dal Ministro dello Sport e in discussione in Parlamento potrebbe rappresentare il colpo di grazia, visto che prevede aumenti di costi del lavoro che obbligheranno a un incremento delle tariffe a causa di futuri oneri contributivi che sarebbero tre o forse quattro volte i ristori ricevuti. Lo Stato con una mano sembra dare ma con l'altra prende il triplo di quel che ha dato. Il Veneto è una regione molto amante del nuoto nuotato anche perché le amministrazioni sono sempre state capaci di calmierare le tariffe delle piscine ma temo che in futuro non sarà più possibile».

