Il costo della Brexit in gioco 4 miliardi di Pil del Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIVENEZIA Quanto vale la Brexit per il Nordest? Sul piano economico, circa 4 miliardi di euro, di cui 3,4 per il solo Veneto: traducendo in termini assoluti il calcolo percentuale elaborato da Irpet per Unioncamere, questo è infatti l'ammontare del Prodotto interno lordo messo in gioco dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. È su tale base che, nei prossimi mesi, potranno essere stimati gli effetti del futuro accordo sulle relazioni commerciali.IL QUADROIl dato si inserisce in un quadro che vede nel Nordest la macro-area...