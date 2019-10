CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CORDOGLIOTRIESTE Oggi a Trieste sarà una giornata di lutto cittadino, con una fiaccolata stasera alle 19.30. L'ha annunciato ieri sera Roberto Dipiazza, che in diciotto anni da sindaco non aveva mai dovuto proclamarlo, ma si è ritrovato a dar voce allo choc di un'intera comunità: «Stiamo parlando del furto di un motorino, non si può morire a trent'anni in questo modo». Pianto ma anche rabbia nelle valutazioni del forzista e del suo vice Paolo Polidori: «Le leggi in questo Stato non garantiscono né i tutori dell'ordine, né quindi i...