Il coordinatore azzurro diserta Roma per Renzi Pd: Salemi sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIPOSIZIONAMENTIVENEZIA Agli amici ha detto che era di passaggio, che aveva trascorso la giornata a Firenze, stava andando a prendere il treno e, «per curiosità», ha messo la testa dentro alla Leopolda. Che è sì una vecchia stazione, ma non vede più passare un treno da anni e, comunque, dista un chilometro da Santa Maria Novella da cui partono le Frecce per Verona. Di passaggio, vabbè. Poi, fatalità, è uscito Matteo Renzi: mi ha visto - ha raccontato agli amici - mi ha salutato. Della serie: che c'è di male? Nulla, se non fosse che...