Il convoglio parte in anticipo con i bagagli dei passeggeri

«Sono salita a bordo a Roma Termini diretta a Milano. Ma proprio nell'orario di partenza, alle 6.15, è stato annunciato un ritardo di trenta minuti. Poi vengono chiamati ritardi anche per altri treni dell'alta velocità. Ogni quarto d'ora in aumento. Fin quando il ritardo del nostro treno arriva a 180 minuti e io ed altri passeggeri abbiamo necessità di scendere un attimo», racconta Paola S., che a Milano vive e lavora e che a Roma ha trascorso il weekend. Solo che il ritorno in banchina ha riservato sorprese. «Mi sarò allontanata un...