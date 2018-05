«Il controllore ha fatto il suo dovere Non possiamo fare distinzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il controllore ha applicato la procedura, multando chi non esibisce l'abbonamento». È il commento di Andrea Ragona, presidente di Busitalia Veneto sul caso del ragazzo disabile multato l'altra mattina nel tragitto Ponso-Este mentre stava andando a scuola. Il ragazzo, pur avendo con sé l'abbonamento del mese in corso, aveva mostrato al controllore quello di marzo. Alla svista aveva poi rimediato l'insegnante di sostegno del ragazzo, inviando la scansione del talloncino richiesto. Ma questo non è bastato ad annullare del tutto la multa,...