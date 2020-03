IL CONTRIBUTO

PADOVA Parola d'ordine: movimento. Ma da casa, niente scherzi. Perché, mai come ora e nei giorni a venire, serve la mobilitazione di tutti, veneti e non.

La raccolta di fondi avviata da Il Gazzettino per l'Azienda Ospedaliera di Padova, il principale polo regionale nella lotta al coronvirus, va in questa direzione. Un piccolo-enorme aiuto che diamo a noi stessi, al Nordest e quindi all'Italia. In tutti gli ospedali servono più posti letto per la terapia intensiva, più macchinari per la respirazione, più ricerca. Occorre ridurre al minimo la possibilità che, davanti a un'emergenza sanitaria non più sostenibile, i medici debbano scegliere chi salvare: i giovani sì, gli anziani no, le persone di mezza età forse. Uno scenario che non deve accadere e che non accadrà. Se tutti - secondo le proprie possibilità - faranno la propria parte.

Ed è al senso civico e di comunità dei nostri lettori vicini e lontani, quelli che ci aspettano in edicola (anche in questi giorni così complicati) e che ci seguono sul sito e nella nostra versione digital, che va rivolto l'invito ad aderire a questa campagna di raccolta fondi per una struttura d'eccellenza che come molte altre si trova in prima linea sul fronte di questa lotta per salvare vite umane. Alle prese con bollettini molto simili a quelli di una guerra, dai tratti invisibili ma molto concreti. Visto lo stato d'eccezionalità, tutti i fondi prenderanno una corsia d'emergenza. Non ci sarà bisogno cioè di indire gare e bandi che spesso, per via delle lungaggini burocratiche, rallentano la corsa agli aiuti.

Nelle nostre cronache stiamo raccontando l'affanno e la fatica delle strutture che combattono il virus. La disperazione dei dirigenti sanitari che temono di non avere più posti letto, la fatica dei medici e degli infermieri, la paura di chi potrebbe ammalarsi con il rischio di non trovare le adeguate cure un domani che è già oggi. Ancora una volta, ne siamo sicuri, i veneti e i friulani daranno dimostrazione di di unità, generosità, solidità.

COME FARE

Ecco le coordinate bancarie necessarie per la sottoscrizione. Il conto è aperto in Banca Finnat e intestato a «IL GAZZETTINO PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS»; il codice IBAN di riferimento è IT 98 V 03087 03200 CC0100061039.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA