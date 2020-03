IL QUADRO

VENEZIA I casi di contagio aumentano in tutta Italia, ma non in maniera uniforme. Nel Veneto che ha blindato e svuotato un ospedale (Schiavonia) e isolato un intero paese (Vo'), la curva non ha registrato l'impennata che i più si aspettavano. Al contrario, la diffusione del contagio si sta espandendo in Lombardia. Non solo: tutte le regioni registrano casi di contagio.

I DATI

I dati diffusi nel tardo pomeriggio dal capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, vedono 3.916 malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì e 197 i morti, 49 in più. In tutto il paese sono 462 i malati ricoverati in Terapia intensiva per coronavirus, 111 in più rispetto a giovedì. E di questi 462 ben 309 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 65 casi. Il dato dei ricoveri in Rianimazione è importante per capire se il sistema sanitario riesce a reggere e a far fronte all'emergenza. La preoccupazione in Lombardia, dove in un giorno i casi di persone contagiate sono aumentati da 2.251 a 2.612, è forte. «O assumiamo un atteggiamento individuale molto responsabile oppure non siamo in grado di valutare quando arriverà la discesa dei casi di contagio», ha detto l'assessore lombardo Welfare, Giulio Gallera.

Nessuna regione è indenne: 2.008 i malati in Lombardia, 816 in Emilia Romagna, 511 in Veneto, 139 in Piemonte, 155 nelle Marche, 57 in Campania, 24 in Liguria, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 29 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 9 in Abruzzo, 10 in Trentino, 12 in Molise, 16 in Umbria, 4 in provincia di Bolzano, 4 in Calabria, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, e 7 in Valle d'Aosta.

UN DECESSO

Ben diversa, rispetto alla Lombardia, la situazione in Veneto dove in un giorno, da giovedì a venerdì, l'incremento di contagi è stato pari solo 52, da 459 a 511. I ricoverati sono passati da 130 a 155, di cui 39 in Terapia intensiva (erano 25 giovedì). I decessi sono aumentati da 11 a 12, un'anziana di 85 anni di Treviso. «La crescita non è esponenziale come previsto dagli algoritmi e probabilmente in questa fase la tenuta sul contagio è positiva. Se continua così abbiamo speranze di chiuderla velocemente questa partita. Certo è che ci vorranno ancora settimane per capire alla fine come sarà», ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Da sottolineare che è cambiata la classificazione dei contagi di Sars-CoV 2: i casi non vengono più raggruppati per cluster o gruppi (eccetto quello di Vo' che però tiene conto dei soli abitanti in paese e non di chi abita nelle zone limitrofe) ma per residenza: le province più colpite sono Padova (118 casi), Treviso (109), Venezia (96).

La buona notizia in Veneto è che l'influenza normale - che finora ha colpito 389.500 persone, 29.900 delle quali nell'ultima settimana, e un totale di tre decessi - si sta avviando a conclusione.

LA PROTESTA

Sempre in Veneto è stata invece disposta la chiusura dei Ceod, i centri per le persone disabili, fino a quando saranno chiuse anche le scuole. Una decisione che ha visto la protesta della Cgil: «La chiusura dei Ceod, delle strutture semiresidenziali e centri sollievo disposta dalla Regione con eventuale sostituzione del servizio a domicilio pone seri interrogativi su come viene gestita l'emergenza. Anche l'eventuale invio a domicilio degli operatori dovrebbe prevedere importanti misure di prevenzione in ambienti che sono privati e non controllati come le strutture socio sanitarie e sociali. Non comprendiamo la ragione di questa scelta che scarica sulle famiglie la gestione di persone fragili che hanno inevitabilmente bisogno dell'ausilio di professionisti dedicati e che non è detto possano svolgere queste prestazioni a domicilio».

NEL NORDEST

Salgono invece a 29 i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia: quattro persone sono ricoverate in ospedale, due a Udine e due a Trieste, mentre gli altri si trovano a casa, in isolamento, e risultano al momento in buone condizioni di salute. Complessivamente, le telefonate per coronavirus dal 22 febbraio a ieri in Friuli sono state oltre 14mila.

E intanto l'Alto Adige, pur avendo due soli casi di persone positive al coronavirus, si è trovato inserito nella lista delle mete sconsigliate dal ministero degli Esteri del governo federale tedesco assieme alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, oltre che al paese di Vo' Euganeo.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA