VENEZIA Mentre la Lombardia ha superato la soglia dei 16.000 morti, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige sono due delle otto regioni che ieri non hanno registrato alcun decesso. Continua infatti ad essere incoraggiante l'andamento a Nordest. Anche in Veneto, dove su 13.303 tamponi processati, sono stati trovati solo 8 casi positivi, portando il totale a 19.135. Le persone attualmente malate calano a 1.799 (-150), così come quelle in isolamento domiciliare a 1.834 (-308). Scendono pure i ricoverati: in area non critica ora sono 391 (-23), di cui 261 negativizzati; in Terapia Intensiva 29 (-3), di cui solo 6 ancora positivi; nelle strutture intermedie 55 (-2), di cui 42 non più infetti. Altri 13 decessi aggiornano la tragica contabilità a 1.916 vittime, di cui 1.376 (+6) in ospedale. Aumentano però anche i dimessi (3.650, +24) e i guariti (15.420, +145). Allo stesso modo, pure in Friuli Venezia Giulia sono solo 5 i nuovi positivi, ritoccando il totale a 3.267. I soggetti al momento positivi calano a 384 (-7), mentre salgono a 2.550 (+12) i pazienti totalmente guariti, a cui ne vanno aggiunti altri 61 che lo sono considerati clinicamente. Rimangono 45 i ricoverati fuori pericolo, 2 quelli intubati. (a.pe.)

