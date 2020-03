IL QUADRO

VENEZIA Seicentoventisette morti in Italia in 24 ore. 627 lutti in appena un giorno. E ancora non si sa quando sarà raggiunto il picco e la curva comincerà a scendere. Non solo: gli esperti dicono che anche a fronte di un calo dei nuovi casi, il rischio di una nuova ondata epidemica esiste e che solo l'estate potrebbe rappresentare il punto di svolta. Forse.

I DATI

I dati presentati ieri alla conferenza stampa della Protezione civile indicano 37.860 malati in Italia, 4.670 più di giovedì e 627 decessi nelle ultime 24 ore, il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza. È allarme per la situazione a Milano: boom di contagi a Milano, 534 in un giorno. La curva in salita - ha detto il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità Gianni Rezza - si spiega probabilmente con il fatto che si stanno ammalando persone che si erano contagiate prima dell'entrata in vigore, lo scorso 9 marzo, delle misure più restrittive con l'indicazione di restare a casa. E successivamente al 9 marzo sono probabilmente continuate delle catene di trasmissione, anche intra-familiari».

LE RESTRIZIONI

La speranza sta ora proprio nell'effetto che tali misure dovrebbero portare: «Considerando l'andamento, penso però che prima della fine del mese difficilmente si potrà vedere l'impatto in positivo di tali misure». E vanno poi considerati, ha aggiunto Rezza, anche «i focolai in varie aree, compreso il Sud, a seguito degli spostamenti di massa dal Nord nelle scorse settimane». Insomma, che l'epidemia sarà «ancora lunga non c'è dubbio. Sarà una guerra lunga, con tante battaglie». Quanto al picco atteso, la speranza dell'esperto è che «un picco nazionale non ci sia, proprio grazie alle misure in atto». Anche il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, ha sottolineato in conferenza stampa che è difficile prevedere il picco: «Non c'è un dato scientifico in merito, ma valutazioni che devono trovare riscontri effettivi». Ma anche una volta eventualmente individuato e superato il picco, la guerra non sarà ancora finita: «Esiste il rischio concreto che l'epidemia possa ripresentarsi, anche dopo un marcato calo dei casi. Per questo - è stato il monito di Rezza - le misure vanno mantenute. Di allentarle, per ora, proprio non se ne parla».

VENETO

Sono 4.237 i positivi al coronavirus in Veneto, con una crescita di 486 contagiati rispetto a giovedì. Dal bollettino diffuso ieri sera dalla Regione risultano in isolamento domiciliare 12.432 persone con un incremento di 2.308 casi in ventiquattr'ore. I deceduti sono 140, 10 in più della rilevazione del giorno precedente. In controtendenza rispetto ai giorni scorso è stato rilevato un nuovo contagiato a Vo'. In terapia intensiva vi sono 246 pazienti (+22), nelle altre aree non critiche 919 (+114), mentre i dimessi dall'ospedale sono 239 (+18). Tra le vittime non solo anziani: all'ospedale All'Angelo di Mestre è morto un uomo di 54 anni, Raul Ziliotto, residente a Zelarino, un quartiere della terraferma veneziana. E a Conegliano il sindaco Fabio Chies ha annunciato con un videomessaggio su Facebook di essere risultato positivo al coronavirus: sta bene ma dovrà osservare la quarantena.

FRIULI VENEZIA GIULIA

È salito a quota 655 il numero dei casi di positività al coronavirus registrati in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 55 unità rispetto alla giornata di giovedì che aveva fatto registrare il picco nei tamponi positivi. Il maggior numero di test positivi si è registrato ancora nel territorio udinese (295) e in quello triestino (216); seguono il pordenonese con 114 casi e il goriziano con 30. Sono cresciuti anche i decessi, 2 in più rispetto a giovedì, portando a 38 il totale dei morti per Covid-19 in Fvg. Territorialmente, sono 10 a Udine, 1 a Pordenone e 27 tra Trieste e Gorizia. Tutte le persone decedute presentavano pluripatologie. Sono però aumentante le persone guarite, 58, e quelle dichiarate clinicamente guarite, 5, una in più di giovedì.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA