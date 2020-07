IL BOLLETTINO

VENEZIA Coronavirus, adesso il pericolo arriva dall'esterno. Dai lavoratori stranieri che rientrano in Italia, dalle badanti, anche dagli uomini di affari. E così nascono i nuovi focolai con tutto quello che ne consegue: tamponi, malati, quarantene. L'ultimo bollettino del Veneto è emblematico: dei tre nuovi casi di contagio accertati ieri mattina, due erano di persone straniere (una donna nigeriana di 37 anni che si è presentata all'Ulss del Veneto Orientale e un uomo nigeriano di 36 anni nel Padovano). Poi è arrivato il bollettino del pomeriggio e c'è stata l'ulteriore conferma: tranne un ventottenne italiano, tutti i nuovi contagi hanno riguardato stranieri. E giovani: un nigeriano trentenne, un camerunense quarantenne, una trentenne del Camerun, una quarantenne rumena, un ventiduenne del Mali, una moldava di 38 anni, un ventitreenne del Senegal. Dati preoccupanti: fino a ieri le statistiche raccontavano che di Covid-19 si ammalavano più i maschi, età media 82 anni; adesso, con l'ondata dei contagi di persone che arrivano da altri Stati, l'età si è abbassata.

LA FOTOGRAFIA

Non è solo un dato veneto. È così in tutta Italia. La sensazione è che il blocco delle frontiere non stia funzionando visto che l'incremento dei casi di importazione, cioè delle persone positive giunte dall'estero, è inarrestabile. Tant'è che il ministro della Salute Roberto Speranza martedì confermerà la lista dei 13 dei Paesi da cui non si può raggiungere l'Italia, ma sarà necessario allungarla. Alcuni esempi? In Puglia i nuovi casi positivi sono tutti rappresentati da persone arrivate dall'estero. In Emilia-Romagna, dove a sorpresa il numero degli infetti è tornato a salire, ai focolai di un'azienda di Parma e dei due magazzini dei corrieri espressi di Bologna si sono aggiunti numeri importanti di positivi arrivati con i voli dal Bangladesh, che abitano tra la provincia di Forlì-Cesena e quella di Ravenna, zone in cui, nonostante la crisi del turismo, la riviera adriatica offre occasioni di occupazione. Nel Lazio in pochi giorni hanno già trovato 124 immigrati del Bangladesh positivi, a cui si sono aggiunti altri arrivati dall'India e Stati Uniti (nazioni i cui voli non sono stati bloccati dal Governo), Perù, Brasile, Messico, Nicaragua. In totale i casi di importazione in Lazio si avvicinano rapidamente a quota 200. Dopodiché non va neanche generalizzato. Ad esempio, gli 11 stranieri intercettati l'altra notte in un'area di sosta della Regionale 308 a Reschigliano di Campodarsego, in provincia di Padova, dopo essere stati sottoposti a tampone sono risultati tutti negativi. Ma il problema esiste. Ecco cosa ha detto il professor Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute: «In diverse regioni l'indice di contagio ha superato quota 1 a causa di alcuni focolai di rilevanza più o meno grave per l'importazione di infezioni dall'estero».

MODELLO FRIULI

Intanto il Friuli Venezia Giulia ha esteso il modello Monfalcone anche alle badanti rientrate in regione nell'ultimo mese e provenienti da Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell'Unione Europea e a cui è richiesta solo la comunicazione di arrivo al Dipartimento di prevenzione territoriale. Com'è già accaduto per la folta comunità bengalese della cittadina goriziana, quindi, ora per le collaboratrici domestiche scattano i controlli a tappeto. La Regione vuole assicurarsi in prima battuta il rispetto assoluto dell'isolamento fiduciario di 14 giorni dall'ingresso in Italia e in secondo luogo monitorare tramite i tamponi le condizioni di salute dei cittadini oggetto dell'indagine. «Il protocollo della rete territoriale - ha spiegato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi - sta funzionando per Monfalcone, ma ovviamente il problema riguarda tutta la regione e stiamo lavorando per estenderlo in modo da effettuare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. L'intercettazione di eventuali casi è particolarmente delicata per arrivi irregolari e per alcune categorie di persone, come ad esempio coloro che lavorano nel settore dei servizi alla persona: il ruolo dei Comuni e delle associazioni datoriali sarà fondamentale».

I DATI

Sul fronte dell'andamento dell'epidemia, ieri la buona notizia è arrivata dal bilancio dei decessi: solo 7 (4 in Lombardi, 1 in Piemonte, 1 in Toscana, 1 in Liguria). Lieve aumento dei pazienti in terapia intensiva, ma in totale la diminuzione dei ricoverati per Covid continua (sono 893). I nuovi casi positivi giornalieri sono 188, meno del giorno prima; gli infetti, attualmente, in Italia sono 13.303, i dimessi-guariti 194.759. In Veneto nessun decesso, 19.387 casi positivi (+11), 9 ricoverati in rianimazione (di cui 3 con Covid).

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA