ROMA Il sottosegretario agli Esteri, Riccardo Merlo, crede di essere stato contagiato dal suo autista, ma non se ne fa una ragione visto che assicura - la mascherina non la toglieva neanche in macchina. La deputata del Pd Beatrice Lorenzin, invece, non riesce nemmeno a capire come sia successo visto che è stata «particolarmente attenta», sa soltanto che il contagio coinvolge lei e la tata, ma non figli e marito. La «brutta bestia» così l'ex ministro della Salute chiama il Covid dopo il Senato, ora bussa alla porta anche di Montecitorio. La settimana scorsa, il contagio di due parlamentari del M5s a palazzo Madama - Francesco Mollame e Marco Croatti aveva portato a una sospensione di tutte le commissioni e tamponi a tappeto.

Il protocollo è scattato ieri anche a Montecitorio, dove sono state sconvocate le previste riunioni della commissione Esteri, in cui Merlo era stato martedì, e della Bilancio, di cui è componente Lorenzin. Per tutti i colleghi di quelle commissioni, ma anche per i funzionari, sono stati predisposti i tamponi. Il primo effetto pratico è che in aula oggi non arriverà come previsto la Relazione sul Recovery fund che la commissione Bilancio non ha potuto ancora completare.

Ma il vero effetto collaterale è il dilagare del panico. «Lorenzin non la vediamo dalla Festa di Modena, per fortuna venerdì non è passata dagli uffici del gruppo», tirano un sospiro di sollievo alcuni dipendenti dem. L'atmosfera a Montecitorio torna a farsi cupa, sembra in un attimo di essere tornati a marzo, quando il virus aveva costretto tutta Italia e anche le istituzioni a soluzioni di emergenza per evitare la diffusione. Da allora il Parlamento si è attrezzato, il famoso Transatlantico antistante l'aula è diventato parte dell'emiciclo e ospita le postazioni di alcuni deputati per assicurare il distanziamento.

Ora come allora, tuttavia, è ripartito il pressing per garantire ai parlamentari il voto a distanza. Il dem Stefano Ceccanti ha sottoposto a tutti i gruppi una sottoscrizione che, oltre alla sua, ha ricevuto altre 44 adesioni. «Credo che ancor più dopo il blocco dei lavori anche della Commissione Bilancio della Camera occorra agire con responsabilità e celerità», sostiene.

L'orientamento della presidenza, spiegano, è tuttavia immutato rispetto a sei mesi fa. Già allora, infatti, Roberto Fico aveva sottolineato la necessità che gli onorevoli partecipassero ai lavori in presenza. E adesso ribadisce: «La Camera dei deputati proseguirà la sua attività nel rispetto delle regole e in maniera attenta e scrupolosa».

Posizione analoga a quella espressa dalla seconda carica dello Stato, Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista al Corriere. «Abbiamo dimostrato che con cautela e responsabilità si può e si deve continuare a lavorare e io ritengo che il Senato debba farlo nella sua sede istituzionale».

Ma il Parlamento non è l'unica istituzione di cui il virus ha varcato la soglia. In seguito a quattro casi di contagio, infatti, anche la Corte costituzionale ha dovuto decidere il rinvio dell'udienza pubblica prevista per oggi.

Allarme anche alla Commissione europea. La presidente, Ursula von der Leyen, in attesa del secondo tampone negativo, si è dovuta mettere in auto-isolamento fiduciario dopo aver saputo della positività di una persona che era ad un convegno al quale ha partecipato martedì. Una misura che si protrarrà per tutta la giornata di oggi e che le impedirà di partecipare alla plenaria del Parlamento europeo, di presiedere il collegio dei commissari o di essere presente al vertice Ue-Ucraina, dove sarà rappresentata dall'Alto rappresentante, Josep Borrell. Von der Leyen, ha assicurato però il suo portavoce, «non presenta sintomi».

