IL CASO

BELLUNO «Abbiamo la prova che un medico gli ha detto di continuare a lavorare». Sono tranquilli gli avvocati di Roberto Bianchini, 61 anni, primario di Otorinolaringoiatria all'ospedale San Martino di Belluno, sotto inchiesta per epidemia colposa aggravata. La difesa, composta dai legali Sandro De Vecchi e Massimo Moretti, ha detto di avere un asso nella manica. Un documento che attesterebbe da una parte la legittimità del comportamento del medico. Ossia: ha agito in questo modo perché poteva farlo. Mentre dall'altra smentirebbe la pubblica accusa secondo cui Bianchini avrebbe continuato a lavorare nonostante i sintomi da covid. Creando, in questo modo, il primo focolaio all'ospedale di Belluno.

IL FASCICOLO

Nel fascicolo aperto dal procuratore Paolo Luca ci sono altri quattro medici bellunesi: Raffaele Zanella, 60 anni, Antonella Fabbri, 58, Cristina Bortoluzzi, 52, e Tiziana Bortot, 60, rispettivamente presidente e componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari dell'Usl 1 Dolomiti. Loro avrebbero coperto il primario, creando un documento falso e inquinando le prove. Tutto ha avuto inizio dopo che Roberto Bianchini è tornato in Italia dalla vacanza a Ko Samui (isola della Thailandia) dal 14 al 24 febbraio, insieme alla moglie e a una coppia di amici. Secondo la Procura di Belluno il primario ha ripreso a lavorare subito senza comunicare alla Direzione medica di essere appena rientrato da un paese classificato a rischio epidemico. Ottenendo poi, con l'inganno, l'autorizzazione alla permanenza in servizio. Il 3 marzo, nonostante la comparsa dei primi sintomi simil-covid, ha continuato a visitare pazienti senza mascherina. Fino al 9, quando ha eseguito il tampone ed è risultato positivo. Intanto, però, aveva alle spalle più di 50 visite in ospedale: quattro i contagi diretti e settanta persone sono state messe in isolamento domiciliare.

LE RICHIESTE DEL PM

Il pm bellunese ha chiesto la sospensione dal lavoro di Bianchini, Zanella e Fabbri per tre mesi ma il gip l'ha rigettata. Ha quindi fatto ricorso al Tribunale di Venezia ma l'esito è stato il medesimo. Ora si attendono le motivazioni del giudice che si è preso 45 giorni per formularle. Nell'interrogatorio di ieri, negli uffici della Guardia di Finanza, Roberto Bianchini si è avvalso della facoltà di non rispondere ma davanti al Tribunale di Venezia si è proclamato innocente. Gli avvocati delle difesa sono tranquilli e fiduciosi: la richiesta del pm è stata rigettata due volte e «ci sono tutti i presupposti per archiviare il caso, altrimenti andremo a dibattimento». Inoltre c'è la prova che scagionerebbe il primario bellunese. «Pochi giorni dopo il suo rientro ha spiegato l'avvocato Sandro De Vecchi Bianchini è andato da un medico, responsabile in ambito covid, per capire come dovesse comportarsi e gli è stato risposto di non fare il tampone». Questo sarebbe accaduto appena prima del 3 marzo, giorno in cui sono comparsi i primi sintomi. Il medico, di cui la Difesa non ha voluto fornire il nome, gli avrebbe detto: «Non sei ammalato, non far niente, stai tranquillo». Così Bianchini è tornato al lavoro. «Tre giorni dopo gli è venuta la febbre ha raccontato il legale Si è recato subito dalla dottoressa per il tampone e dopo aver scoperto di essere positivo si è messo in quarantena». Tra le varie accusa anche quella di aver lavorato senza mascherina. «Non doveva tenerla ha precisato l'avvocato De Vecchi Bianchini stava bene. La usava solo quando aveva motivo di usarla. Non c'era l'obbligo. Mi sembra una caccia alle streghe. Rischiamo di perdere un ottimo professionista che rende grande la sanità bellunese. Bianchini ha rispettato tutti i suoi doveri». Le indagini, tuttavia, non sono ancora terminate. E la vicenda bellunese è destinata a far parlare di sé ancora per lungo tempo.

Davide Piol

