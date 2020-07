L'ALLARME

VENEZIA Una cena a Padova, poi la partenza (il 3 luglio scorso) alla volta di un paese dell'Africa occidentale di cui lui, imprenditore del legno di Mira, nel Veneziano, è console onorario. Arrivato in Africa, la scoperta di essere positivo al coronavirus una volta testato ai controlli in aeroporto. Così il console ha chiamato casa e i sanitari di riferimento. Quel tampone e quell'esito hanno dato il via ad una serie di altri quindici test in totale da parte dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 6 Euganea che hanno fatti i tamponi e messo in isolamento la decina di partecipanti alla cena: si tratta di veneziani e padovani, oltre ai familiari del console onorario. Ora nelle Ulss veneziana e padovana c'è attesa per cosa diranno i tamponi sui suoi contatti.

IN ISOLAMENTO

Intanto amici e famigliari dell'imprenditore-diplomatico restano in isolamento preventivo. «Sembra impossibile che proprio lui abbia contratto il virus - commenta un amico sono anni che viaggia tra l'Africa e l'Italia e in questi mesi è sempre stato estremamente attento e scrupoloso, con un uso quasi maniacale della mascherina durante gli incontri anche quello tra amici». I famigliari sono in contatto continuo con l'imprenditore, che sta bene. L'uomo, molto attivo nei settori dei mobili e delle costruzioni lavora da decenni in Africa, nei giorni scorsi è ripartito da Mira proprio per raggiungere il paese, ma quando è atterrato in Uganda è stato sottoposto a controlli di routine ed è risultato positivo al tampone. È stato ricoverato in ospedale per accertamenti e lo stesso imprenditore ha avvertito immediatamente, a titolo precauzionale, famigliari e amici oltre al medico di base.

Nei giorni scorsi l'imprenditore mirese aveva partecipare infatti ad una festa di compleanno in un noto ristorante a Padova. Gli invitati sono stati informati delle sue condizioni e chiamati a sottoporsi al tampone e a mettersi in isolamento preventivo per una decina di giorni. L'attenzione in Riviera del Brenta resta comunque molto alta, il primo caso di coronavirus nel Veneziano, il 22 febbraio è avvenuto proprio a Oriago di Mira come pure il centesimo medico deceduto a causa del virus, Samar Sinjab dottoressa di famiglia che svolgeva la sua attività nella vicina frazione di Borbiago. Ad oggi sono risultati positivi circa 130 residenti registrando 29 decessi, compresi gli anziani delle case di riposo.

Il sindaco Marco Dori è stato informato dall'Ulss 3 Serenissima della situazione dell'imprenditore, che resta in isolamento preventivo in Africa: «Quello dell'imprenditore di Oriago non è un caso diverso dagli altri. Le procedure sono state attivate immediatamente e tempestivamente sia nella comunicazione ai possibili contatti che nell'effettuare i test di rito. Le procedure ci sono e vanno seguite con attenzione ed è ciò che dobbiamo fare con scrupolo. È possibile che si verifichino altri casi di positività in questo periodo, ma è necessario attivare con attenzione tutte le misure e le procedure previste dalle disposizioni previste».

Luisa Giantin

