Il console del Bangladesh: «Impossibile inserire carne halal nel menù a scuola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMESTRE «I bengalesi, normalmente, sono molto legati alla loro alimentazione. In Italia, però, non mi risulta ci siano precedenti e credo sia impossibile inserire la carne Halal nei menù scolastici». A tagliar corto sulla questione di un possibile menù religioso alla scuola Giulio Cesare di Mestre è proprio il console onorario veneto del Bangladesh, l'avvocato Gianalberto Basteri Scarpa. «Molti di loro lavorano in ristoranti italiani- continua - ma prediligono la loro cucina, e questo probabilmente si riflette anche nelle scelte a...