VENEZIA Uno su cento. Tanti? Pochi? Ognuno giudichi come meglio crede, i dati però sono i seguenti: in Veneto, su 6.394 persone attualmente in quarantena perché positive al coronavirus o perché entrate in contatto con persone malate, solo 65 hanno sintomi da Covid. E cioè febbre, raffreddamento, dolori muscolari. Stiamo parlando di una percentuale bassissima: 1,02%. È invece più alto il rapporto di chi sta male tra i positivi: oggi in Veneto ci sono 1.634 persone risultate positive al test e di queste quelle con sintomi sono appunto 65. Cioè il 3,98%. Se invece andiamo a vedere quanti sono i positivi tra tutti quelli finiti in quarantena, il dato è di uno ogni quattro: su 6.394 isolati, 1.634 sono positivi pari al 25,55%. Cosa significa? Che si sta facendo terrorismo? Che non è il caso di preoccuparsi? Che i provvedimenti presi dalle autorità sono eccessivi? Luca Zaia, il governatore del Veneto che ieri ha fornito tutti questi numeri - ed è la prima volta che è stato fatto un raffronto tra numero dei quarantenati, numero dei positivi, numero dei sintomatici - non si è sbilanciato, se non per dire due cose: la prima è che dagli scienziati sarebbe il caso di avere una posizione univoca anziché assistere a continue divisioni e distinguo (e qui va registrato l'ennesimo botta e risposta con il professor Crisanti: «Gli asintomatici - ha poi detto il virologo a Skytg24 - hanno una carica virale paragonabile a quella dei sintomatici e sono in grado di trasmettere il virus»); la seconda è che il Governo dovrebbe estendere i controlli a tutti quelli che entrano in Italia, non solo quelli dai paesi a rischio: «È giusto che si testino tutti i cittadini del mondo che entrano nel nostro territorio, mi aspetto da parte del governo provvedimenti più stringenti per chi arriva qui». Anche se i dati tutto sommato non paiono preoccupanti?

Ecco i dati forniti ieri da Zaia. In Veneto sono stati fatti 1.380.393 tamponi e 1.200.000 test rapidi. La data di confronto è il 18 maggio, quando sono riprese tutte le attività economiche. Quindi, tre mesi fa in Veneto c'erano 18.950 positivi al coronavirus, ieri erano 21.256: 2.306 in più, una media di 25 nuovi casi al giorno. I quarantenati: il 18 maggio erano 3.870, adesso sono 6.394. I ricoverati: qui il dato si inverte, tre mesi fa c'erano 541 persone in ospedale, adesso 119. Terapie intensive: da 51 intubati a 5. I morti sono aumentati: 1.803 al 18 maggio, 2.096 alla data di ieri. Dopodiché Zaia si è fatto fare i rapporti tra isolati e positivi (25,55%), tra sintomatici e positivi (3,98%), tra sintomatici e isolati (1,02%). «Sbaglia - dice Zaia - chi sostiene che il virus non ci sia più, non possiamo abbassare la guardia». D'accordo, ma se i numeri in percentuale sono così bassi, hanno senso tutte le misure restrittive, ultima quella sulla chiusura delle discoteche? Ha senso spendere soldi per fare una caterva di esami e di tamponi? E qui va fatta una parentesi: tra sabato e domenica, il weekend di Ferragosto, la Regione Veneto ha messo in piedi una macchina impressionante per controllare tutti quelli che tornavano dall'estero, con esami negli aeroporti di Venezia e Verona e con accessi diretti, senza necessità di prenotazione, negli ambulatori delle Ulss. I risultati? Tra sabato e domenica sono stati controllati 13.866 vacanzieri e i positivi alle ore 12.30 di ieri, quando il governatore ha fatto la conferenza stampa, erano 37, poi saliti a 48. Il flusso dovrebbe diminuire nei prossimi giorni, il Veneto per il momento può contare su 27.500 test rapidi, di cui 7.500 avuti dal ministro Speranza, 10mila in dotazione all'Ulss di Vicenza, altri 10mila in arrivo oggi. E si tenga conto che finora il Veneto per l'emergenza Covid ha speso 235 milioni di euro. E così si torna alla domanda iniziale: ha senso continuare a spendere se i malati di fatto calano? «È un piano di sanità pubblica, fino al 6 settembre andiamo avanti così - ha detto Zaia - È una spesa, sì, ma vorrei evitare di trovarmi un focolaio. Semmai invito gli scienziati a fare sintesi; si chiudano in una stanza e ci diano indicazioni certe».

Il presidente del Veneto auspica che poi che il Governo aiuti i gestori delle discoteche visto l'obbligo di chiusura imposto da Roma. «Io non faccio nessun provvedimento restrittivo, ho invece chiesto che i gestori siano ristorati economicamente. Dire che chiudendo le discoteche abbiamo risolto il problema non lo credo».

