IL CONFRONTOVENEZIA Il giorno dopo aver dato l'assenso «di massima» alla legge quadro sull'autonomia presentata dal ministro dem Francesco Boccia in Conferenza Stato-Regioni, il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, spiega quali sono i punti da approfondire. Lunedì quel testo andrà in Consiglio dei ministri e, quindi, in Parlamento, eppure non tutto va bene a Zaia, tanto da dire che, se non si farà chiarezza ad esempio sulla norma finanziaria, l'intesa «non è sottoscrivibile». Ma Zaia aggiunge anche che un conto è la legge...