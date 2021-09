Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONFRONTOVENEZIA Il decesso di Dario Paneghel, 52enne autista dell'Actv (l'azienda di trasporto pubblica), a causa del Covid ha sconvolto il mondo dei trasporti veneziano e non solo. Lo choc di familiari, amici e colleghi che nel giro di un mese hanno dovuto dire addio al proprio caro ha portato con sé un dibattito, quello sull'obbligo o meno di green pass per chi opera in questo settore. Actv ha reso noto alcune statistiche sviluppate...