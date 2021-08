Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONFRONTOVENEZIA 19 agosto 2020: 7 ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Veneto. 19 agosto 2021: i ricoverati in rianimazione sono 44. Sestuplicati. Un anno e quattro ondate dopo, il coronavirus continua non solo a contagiare, ma anche a riempire gli ospedali della regione. «Non nego che siamo un po' preoccupati per questo lento ma inesorabile aumento dei ricoveri, ma non siamo assolutamente in emergenza», ha detto nei giorni...