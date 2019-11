CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOTREVISO La Pedemontana accelera. Nel giro di un mese verrà aperto il secondo tratto di 15 chilometri tra Malo e lo svincolo dell'A31 Valdastico, che si raccorderà con il primo pezzo di quasi dieci chilometri inaugurato lo scorso giugno tra la stessa autostrada e Breganze, in provincia di Vicenza. La tabella di marcia l'aveva messo in conto per l'inizio del 2020. Invece si è riusciti ad anticipare i tempi. L'annuncio è stato dato ieri direttamente dal presidente della Regione, Luca Zaia, intervistato da Roberto Papetti,...