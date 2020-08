LA TRATTATIVA

VENEZIA Una spesa di un miliardo per l'ampliamento delle linee di trasporto pubblico locale in vista del rientro a scuola e della ripresa delle attività. Per scongiurare il caos della mobilità da settembre, le Regioni chiedono un intervento deciso del governo «affinché ci sia la copertura finanziaria necessaria per l'ampliamento delle linee di bus, soprattutto durante gli orari di punta». Una trattativa tutt'altro che scontata, che partirà domani con l'incontro tra i governatori e il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, che sarà accompagnata anche da quello della Salute, Roberto Speranza, e delle Autonomie, Francesco Boccia. Ma sul tavolo le cifre richieste potrebbero abbassarsi: il punto di caduta - spiegano ambienti della Conferenza delle Regioni - è di almeno 500 milioni.

LE RICHIESTE

La posizione delle Regioni è nota: sui treni locali, sugli autobus cittadini, sui vaporetti non vanno applicate le norme decise a livello nazionale per i treni a lunga percorrenza, le Frecce e Italo. Cioè quelle del distanziamento, una poltrona sì e una poltrona no. Per un motivo molto semplice, come spiega l'assessore veneta ai Trasporti Elisa De Berti: «Se si riduce la capienza del Tpl, il trasporto pubblico locale, a settembre non si riuscirà a portare a scuola i ragazzi e nemmeno gli operai, gli impiegati, tutti quelli che si muovono con i mezzi pubblici». Il documento redatto dalla Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, sul tema è chiarissimo: I criteri previsti dalle linee guida, allegate al Dpcm 14 luglio, sebbene prevedano alcune possibilità di deroga al metro, sono assolutamente inidonei ad assicurare livelli adeguati di servizio in una fase in cui sono riprese quasi tutte le attività economiche e produttive e stanno per riprendere, con modalità ancora da definire, quelle scolastiche. E ancora: È indispensabile che il Governo chiarisca immediatamente che l'ordinanza del ministro della Salute si applica solo al trasporto ferroviario nazionale di lunga percorrenza. In caso contrario, il Governo dovrà prevedere risorse aggiuntive per l'incremento e potenziamento dei servizi. Quanti soldi? Un miliardo. Alla peggio, mezzo.

GLI INCONTRI

E il Governo che dice? La giornata clou sarà domani e si giocherà tutta in terra veneta dove è attesa, prima a Padova (per un protocollo sulle ferrovie) e poi a Verona (per la presentazione dell'accordo per la tratta Alta Velocità Verona-Vicenza), il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Prima dei due appuntamenti cittadini dovrebbe esserci la videoconferenza sul Tpl con le Regioni.

Le Regioni puntano tutto sui bus: nessun affidamento concreto alle forme di mobilità alternativa. «Non sarebbero efficaci - sostiene l'apposita Commissione in seno alla Conferenza delle Regioni - la soluzione più flessibile è quella del trasporto su gomma». Per quel 30% aggiuntivo delle linee, calcolato per l'ampliamento, potrebbero essere coinvolti i servizi privati, come i pullman turistici. «Quei mezzi e quel personale supplementare servirà soprattutto nelle grandi città, nelle fasce orarie di entrata e uscita delle scuole, tra le 7.30 e le 9.30 e tra le 13.00 e le 15.00», spiega la Commissione, che ha elaborato un documento, approvato dai governatori, dove si sollecitano interventi il prima possibile.

LE IPOTESI

L'altra misura collaterale è di diversificare gli orari, soprattutto nelle realtà urbane, modificando ad esempio i tempi di entrata nelle scuole nell'arco di fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 9.30 per le medie e le superiori. Nuove misure sono in arrivo anche dal punto di vista delle agevolazioni economiche. Già alcune regioni, tra le prime il Friuli, prevedono i risarcimenti a lavoratori e studenti per il mancato utilizzo di ticket del Tpl causa Covid-19 e gli sconti sugli abbonamenti. Aiuti che secondo la Conferenza non dovranno pesare sulle aziende.

Alda Vanzan

