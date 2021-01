IL CONFRONTO

ROMA Il tentativo di Giuseppe Conte di allargare la maggioranza «procede sul filo», come sostiene chi ha avuto modo di parlare con Palazzo Chigi, ed è ovvio che Sergio Mattarella non intenda minimamente entrare nelle dinamiche parlamentari e di un processo non compiuto. Ovvero ridare al governo un sostegno parlamentare dignitoso non solo nei numeri. Si spiega forse anche così il silenzio assoluto che circonda i cinquanta minuti di colloquio che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto con il Presidente della Repubblica.

I NUMERI

Un incontro forse sin troppo atteso dopo il doppio voto in Parlamento di lunedì e martedì che ha confermato l'attuale maggioranza anche se non con numeri poco smaglianti. Un incontro «interlocutorio» come lo definiscono al Quirinale che sa quindi di attesa per ciò che potrebbe accadere tra qualche giorno qualora si rivelassero vere le previsioni del premier, e dei tre partiti che danno per certo l'allargamento della maggioranza anche senza Iv, oppure finisce - come sostiene Matteo Renzi - che oltre qualche numero «raccogliticcio», Conte non riesce ad andare.

Da spettatore preoccupato, che osserva una crisi politica nel bel mezzo della pandemia, Mattarella ha già più volte invitato e forze politiche a «fare presto» nel necessario chiarimento. Oltre il capo dello Stato non può e non vuole andare anche perchè la crisi non si è mai aperta visto che dal doppio appuntamento parlamentare il governo è uscito con numeri, seppur minimi, che hanno confermato la fiducia.

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani verranno ricevuti oggi pomeriggio dal Capo dello Stato al quale sottoporranno tutta la loro contrarietà per la sopravvivenza di un esecutivo che si regge sul filo di numeri messi insieme in una Camera, raccogliendo qua e là senatori. Le maggioranze fragili e raccogliticce non sono certo la passione di Mattarella. Soprattutto in un momento dove il Paese dovrebbe esprimere massima unità per affrontare la crisi pandemica e poi quella economica. Preoccupa inoltre la sensazione di precarietà che esprime l'esecutivo e che si ritrova anche sulla stampa internazionale e nelle dichiarazioni provenienti da Bruxelles proprio alla vigilia del varo del Next Generation Eu. Nella «situazione delicata e non compiuta», come sottolinea una fonte dopo l'incontro di Mattarella con il premier Conte, occorre quindi «fare presto» lasciando alle forze politiche e allo stesso presidente del Consiglio la scelta su come e con chi consolidare la maggioranza.

IL RITIRO

Troppo tempo è stato perso soprattutto da Conte che forse avrebbe potuto chiudere lo scontro interno alla maggioranza attraverso una crisi pilotata e quindi un ter. La strada scelta, anche con il sostegno di quella parte degli ex Pci - Massimo D'Alema in testa - che hanno un conto aperto con Renzi, è stata però un'altra. Il problema è che in Aula non è poi andato come forse lo stesso Conte aveva previsto nel precedente colloquio avuto dallo stesso presidente del Consiglio con il Capo dello Stato poche ore dopo il ritiro della delegazione dal governo di Iv.

E così i voltagabbana sono stati spacciati per i «costruttori», evocati da Mattarella nel discorso di fine anno, per procedere all'ennesimo regolamento di conti che rischia di riconsegnare al Paese un esecutivo che per restare i piedi dovrà cedere al ricatto di qualche sparuto senatore. Uno scambio tra politica ed aritmetica giocato sulla pelle del Paese proprio quando servirebbe una politica in grado di esprimere - anche grazie ai miliardi del Next Generation Eu - un progetto in grado di risollevare famiglie e imprese dopo una pandemia devastante. Invece si materializza, a seguito di colpi di testa e veti, una maggioranza fragile o raffazzonata che rischia magari di inciampare a breve e riconsegnare al Capo dello Stato un boccino sempre più complicato da mandare in buca.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA