VENEZIA Il plauso del Capo dello Stato alle autonomie delle Regioni arriva nelle ore in cui tra il Governo centrale e il Veneto i legulei stanno affilando le armi e incollando le marche da bollo. Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel cinquantesimo anniversario della nascita delle regioni a statuto ordinario, dice che «il principio di autonomia, delle Regioni e degli enti locali, è alle fondamenta della costruzione democratica», sull'asse Venezia-Roma si consuma l'ennesimo strappo. Stavolta la materia è a metà tra la sanità e la formazione, avendo la giunta di Luca Zaia deciso di spendere 6 milioni presi dal budget della sanità di 9 miliardi e 600 milioni per attivare a Treviso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Pare di capire che finirà a tarallucci e vino: mentre l'Avvocatura regionale ha mandato una lettera al Dipartimento degli Affari regionali con le proprie controdeduzioni per scongiurare l'impugnativa davanti alla Consulta, il governatore Luca Zaia ha parlato con il ministro all'Economia Roberto Gualtieri («Si è impegnato a studiare il dossier») e l'aria che tira sa tanto di distensione. Magari il Veneto non attingerà al Fondo sanitario regionale, magari i soldi salteranno fuori dagli stanziamenti governativi nell'ambito del Decreto Rilancio, ma l'impressione è che nessuno intenda mettere i bastoni tra le ruote al nuovo corso di laurea in Medicina a Treviso, considerata la drammatica carenza di medici. Vero è che chi si laureerà nella gioiosa Marca potrà poi emigrare in Australia, e quindi una distrazione di risorse dal Fondo regionale per la sanità effettivamente potrebbe porsi, ma il governatore Zaia sostiene che si tratta di un «salto di qualità» in tempi in cui, ancor prima dell'emergenza sanitaria da coronavirus, medici non ce ne sono.

Intanto in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato i 50 anni della «nascita» delle regioni a statuto ordinario, sottolineando che «la libertà dei territori e l'autonomia delle comunità sono un contributo all'unità nazionale, nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali». Un lungo messaggio apprezzato dai governatori, a partire da Zaia. «Ringrazio il presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata - ha detto il governatore del Veneto - Ha valutato anche quello che è accaduto durante l'esperienza coronavirus, ne viene fuori una solidità di quella che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le Regioni non sono un ente inutile ma che ha assunto una operatività e un livello di conoscenza e difesa dei territori che è unico. Penso che quella di Mattarella sia una bella dichiarazione e spero che qualcuno se la stampi e se la metta sul comodino visto e considerato che c'è ancora qualcuno che non ha capito che l'autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni». E ancora: «Ad alcuni- ha detto il presidente del Veneto - viene l'orticaria quando gli parli di autonomia. Ma l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità e le parole di Mattarella vanno in questa direzione».

Intanto in Veneto, come nel resto del Paese, ci sono categorie che scalpitano per poter riprendere l'attività. «Domani (oggi, ndr) alle 16 parlerò di fiere con il ministro Gualtieri - ha annunciato Zaia - Per noi il sistema fieristico è una realtà irrinunciabile, attualmente in ginocchio. Per Verona non fare Fieracavalli e gli appuntamenti d'autunno significherebbe chiudere l'anno in maniera disastrosa».

Nella Conferenza delle Regioni prevista per domani, invece, si chiuderanno i tavoli a livello nazionale per le ultime linee guida che riguardano la congressistica, gli spettacoli, le sale gioco, le discoteche, le cerimonie e i matrimoni. «Si sta profilando una nuova ordinanza per sbloccare queste attività», ha detto il presidente del Veneto. Altre regioni in questi comparti si sono già mossi: sabato il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato l'ordinanza per l'apertura dei cinema e delle attività congressuali. «Ma a far data dal 15 giugno - ha precisato Zaia - Noi aspettiamo ancora qualche giorno per vedere se le linee guida saranno modificate».

