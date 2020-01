Il conflitto in Nord Africa

IL CASO

ROMA Il vento di guerra, adesso in Libia soffia ancora più forte. L'annuncio ufficiale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato in setrata: i suoi soldati sono già in viaggio verso Tripoli, per fornire aiuto militare al governo del premier Fayez al-Sarraj contro le truppe del generale Khalifa Haftar che, da mesi, tenta di conquistare la capitale. La diplomazia ha fallito. Un intervento «graduale». «Il nostro scopo è di far sopravvivere il governo legittimo» di Fayez al-Sarraj - commenta Erdogan - L'esercito turco è lì per garantire un cessate il fuoco, non per combattere e per cercare di «evitare tragedie umanitarie». Non è escluso che a pesare nelle valutazioni di Erdogan possa essere stato anche l'attacco al collegio militare di Hadaba, a sud di Tripoli, un'esplosione provocata da un missile, che sabato sera ha ucciso almeno ventotto persone. Cadetti di polizia simpatizzanti di Serraj.

E, in uno scenario sempre più critico, sembra destinata a sfumare la missione Ue prevista per il domani. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è ancora intenzionato a partire, soprattutto a fronte degli attacchi ricevuti dall'opposizione, Matteo Salvini in testa. Ma la delegazione diplomatica, che avrebbe dovuto essere guidata dall'Alto rappresentante Joseph Borrell, e composta dai ministri degli Esteri italiano, francese, tedesco e britannico, rischia di diventare controproducente: un incontro con Haftar, dopo l'appello del generale ai jihadisti e l'attentato di sabato, crea un forte imbarazzo. Ma a rendere èpiù difficile la missione ci sono anche pesanti rischi per la sicurezza. La decisione sarà presa questa mattina dopo un vertice tecnico alla Farnesina con i servizi segreti e le rappresentanze diplomatiche. Ma l'intenzione di Bruxelles sembra già chiara. Ieri, Di Maio ha anche telefonato a Serraj per rassicurarlo sulla posizione dell'Italia.

LA MISSIONE

La decisione sarà presa nel corso della riunione di oggi. Ma la missione, che puntava al cessate il fuoco e alla ripresa dei colloqui tra le due fazioni in conflitto, sembra destinata ad essere rinviata sine die. La Farnesina continua a lavorare per l'appuntamento, ma l'Ue e i ministri degli altri paesi sembrano propensi a un rinvio. Da Bruxelles non arrivano conferme: «La situazione in completa evoluzione su diversi fronti, dalla Libia all'Iran e all'Iraq non permette per il momento di fare nessuna programmazione sull'agenda dei prossimi giorni di Borrel». Sulla partenza pesa anche una valutazione sulla sicurezza delle delegazioni, non tanto da parte italiana, quanto dagli altri partner. La decisione resta aperta fino all'ultimo momento, così come rimane in sospeso l'arrivo a Roma di Borrell e del ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas per unirsi a Di Maio nell'eventuale partenza.

LA FARNESINA

«Un ministro deve essere lì sul posto». A pesare per Luigi Di Maio sono anche le parole di Matteo Salvini che ieri sulla questione libica lo ha attaccato direttamente. Così, per il ministro degli Esteri la partenza della delegazione Ue, prevista per domani e probabilmente rinviata, è diventata ancora più importante. Ha anche un peso per la politica interna. Le parole di Salvini sono arrivate ieri, a margine di un comizio elettorale a Cesenatico, quando il leader della Lega ha commentato: «Se fossi il ministro degli Esteri prima di tutto sarei in Libia, piuttosto che stare a Roma a incontrare Zingaretti». Il problema di sicurezza non è però secondario. Al vertice di questa mattina, i servizi segreti ribadiranno il pericolo per la sicurezza. Dopo l'esplosione, e la successiva chiusura dell'aeroporto di Tripoli, e l'annuncio del presidente turco Erdogan che ha mandato i suoi soldati per sostenere Serraj.

L'ATTENTATO

Le forze di Haftar si sono prima attribuite la responsabilità dell'attacco per poi negare il coinvolgimento nel raid, sostenendo che si sia trattato invece di opera dei terroristi di Isis o di Al Qaeda. Dai quali tuttavia non è arrivata alcuna forma di rivendicazione. A smentirlo c'è anche un video. Di Maio, ha continuato invece a ritenere che l'attacco sia partito dall'aviazione del generale Haftar sostenuta dagli Emirati Arabi, tanto che Tripoli ha chiesto anche una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere delle «atrocità e dei crimini di guerra di Haftar». Una situazione, insomma sempre più confusa e pericolosa, per la quale Di Maio parla di «escalation pericolosissima».

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA