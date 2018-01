CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSOIl Nordest è rimasto a bocca asciutta. La Dea Bendata ha baciato Anagni in provincia di Frosinone. È nella cittadina laziale che è stato venduto il biglietto Q 067777 da cinque milioni di euro abbinato alla Lotteria Italia. Il secondo premio da 2.5 milioni se l'è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto P 245714 a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P 462926) e il quinto da 500 mila euro...