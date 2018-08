Il Comune di Jesolo parte civile nel processo: «Danno d'immagine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOQuindicenne abusata sessualmente sulla spiaggia di piazza Mazzini, il Comune decide di costituirsi parte civile nel processo al senegalese Mohamed Gueye. La decisione è stata presa dalla giunta riunita ieri in seduta straordinaria. Si tratta del primo atto formale dell'Amministrazione per il danno d'immagine subito dalla città, ma non solo. Il sindaco Valerio Zoggia aveva già annunciato di voler fare tutto il possibile per manifestare la vicinanza della collettività alla ragazzina e alla sua famiglia. Sullo sfondo rimangono i...