Il comportamento dei circa 30mila tifosi che domenica si sono riversati in piazza Duomo a Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'Inter è da «irresponsabili». Secondo Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Igiene generale e applicata dell'Università degli Studi di Milano, sarà «difficile quantificare l'incidenza di questi assembramenti sull'aumento dei prossimi contagi». Di sicuro, l'esultanza di massa e incontrollata, in...