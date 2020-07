IL CASO

ROMA Il compagno del portavoce della presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila, è stato segnalato all'ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia dall'istituto presso cui ha aperto il conto corrente, dopo aver effettuato una serie di pagamenti sospetti verso alcuni siti di trading online. L'allerta è scattata perché le transazioni sarebbero «rilevanti» rispetto al bilancio economico del cliente.

I MOVIMENTI

Come anticipato dal quotidiano La Verità, i sospetti che hanno portato alla segnalazione a Bankitalia sono scaturiti dal fatto che il conto intestato ad Alvarez Aguila ha registrato movimenti per circa 150mila euro, nonostante fosse foraggiato solo dal sussidio di disoccupazione, da «modesti bonifici senza causale provenienti dal compagno» e «da un bonifico proveniente da un conto tedesco della Plus500, società finanziaria internazionale che fornisce servizi di trading online», si legge nella segnalazione. Sono sembrati strani anche gli investimenti con l'azienda greca Fortissio.com, specializzata in trading protetto. Se venissero rilevati gli estremi per ipotizzare operazioni illecite, l'incartamento verrebbe inviato alla Finanza.

La replica-spiegazione di Casalino non è tardata: «Durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading online - si legge in una nota del portavoce della presidenza del Consiglio - La situazione è degenerata fino a sconfinare in un meccanismo simile a quello del gioco d'azzardo e della ludopatia», tanto che «è arrivato a perdere in solo 2 mesi 18mila euro dei suoi risparmi». Precisa poi che né lui, né il governo hanno alcuna connessione con i movimenti finanziari di Alvarez. Il cubano, racconta Casalino, «nei giorni del lockdown è stato più volte chiamato da un call center di una società collegata ad un sito di tranding online. Gli suggerivano come e dove investire, prospettandogli guadagni facili». Il tutto, inoltre, sarebbe avvenuto all'oscuro dello stesso Casalino: «L'unica informazione che avevo era che stesse seguendo un corso di trading online, che era diventata una sua passione, non che stesse consumando i suoi risparmi». La vicenda ha avuto già le conseguenze, facendo naufragare il progetto dell'apertura di un sushi bar.

L'INTERROGAZIONE

Intanto la Lega ha già preparato un'interrogazione parlamentare in cui si ipotizza, di fatto, che Alvarez abbia sfruttato, nei suoi investimenti, la circostanza che il suo compagno conoscesse in anteprima le decisioni del governo. «Chiediamo che si faccia subito chiarezza poiché, se la notizia fosse confermata, ci troveremmo di fronte a un'ipotesi di reato davvero grave rientrante nel novero degli abusi di mercato», sottolineano i leghisti Giulio Centemero e Enrico Montani.

