Il commissario per sbloccare i lavori Tra i litiganti può spuntarla Linetti

IL COMMISSARIOVENEZIA Per concludere il Mose entro il 2021-2022 bisognerà fare solo una cosa: darsi una mossa e assegnare progetti e lavori alla velocità della luce. Ci sono infatti 500 milioni nelle casse del Provveditorato alle Opere pubbliche più altri 420 già deliberati dal Cipe, quindi dentro il bilancio dello Stato, ma nell'ultimo periodo si è andati avanti con il contagocce. È questo il compito che dovrà svolgere il commissario per il Mose, se sarà nominato come prevede la bozza di emendamento allo Sblocca cantieri predisposta...