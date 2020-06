LE OPERE

BELLUNO «Anche se in regime commissariale la stazione appaltante non è messa nelle condizioni di finalizzare al meglio gli investimenti. Il processo realizzativo delle infrastrutture risente di un eccessivo appesantimento burocratico. In generale siamo costretti a tornare anche 23 volte dalla stessa amministrazione per avere il via libera ai progetti. Tra il concepimento dell'opera e l'affidamento dei lavori, possono trascorrere mediamente 5 anni e in alcuni casi anche di più». Claudio Andrea Gemme, presidente di Anas e commissario di governo per la viabilità per i Mondiali di Cortina 2021, annuncia che tutti i cantieri saranno terminati in tempo, anche nel caso in cui non dovesse esserci lo spostamento dei Mondiali al 2022 come auspicato dalla Federazione che ha chiesto lo slittamento di un anno in relazione all'emergenza Covid-19. Quello che non sarà pronto per la competizione iridata sono le quattro varianti di Tai, Valle di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina. Queste non ci saranno prima del 2024.

«Dei 38 interventi in programma 22 sono stati completati - spiega Gemme - per i 16 restanti sono terminate le procedure di affidamento e i lavori sono in corso. Ho costituito un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente allo sviluppo del Piano che da anni lavora in sinergia su tutti gli aspetti di avanzamento, sia amministrativi che tecnici. Ci lavoriamo a tempo pieno, proprio per arrivare a completare gli interventi entro i tempi fissati inizialmente. A giorni, ad esempio, consegneremo i lavori di realizzazione del ponte di Crignes sul torrente Boite, frutto del lavoro di squadra con il Commissario dei Giochi. Ultimato il progetto, Anas curerà la direzione dei lavori e prevediamo di renderlo percorribile entro l'anno».

La strada che porta a Cortina e che passa attraverso le quattro varianti rimane però ancora in salita. «La Commissione Tecnica Via, la Direzione Generale del Ministero per i Beni Culturali e la Regione Veneto hanno completato le rispettive istruttorie tecniche per verificare se i quattro progetti avessero potenziali impatti ambientali significativi. I distinti pareri della Commissione sono stati trasmessi alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo competente che sta provvedendo alla predisposizione dello schema di provvedimento da sottoporre alla firma del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni Culturali per la successiva adozione. Manca quindi all'appello l'atto finale, senza il quale non è possibile procedere con la riconvocazione delle conferenze di servizi, l'approvazione degli stralci e quindi lo sviluppo della progettazione esecutiva». Tradotto: se prima dell'estate sarà finito l'iter ministeriale si potrà procedere con la progettazione esecutiva e poi avviare la gara. «Si tratta di opere particolarmente articolate che hanno un valore complessivo superiore a 142 milioni di euro. Per la complessità dei progetti - prosegue Gemme - che prevedono lo sviluppo dei tracciati per buona parte in galleria con tempi di lavoro di circa 36 mesi, prevediamo di arrivare a concluderle nel 2024».

Secondo Gemme per avere maggiori garanzie sulle tempistiche la soluzione è il modello Genova: «È di tutta evidenza che abbia funzionato. E' altrettanto noto che, da parte del decisore politico, non ci sia univocità sull'estensione di questo modello su vasta scala. Infatti va detto che i controlli e le verifiche di ciascun Ente e i rispettivi Codici regolamentari sono fondamentali per l'approfondimento conoscitivo di un progetto, per valutarne l'impatto e la corretta realizzazione. Molto del rallentamento deriva in particolare dal doppio passaggio autorizzativo Ministeri Enti locali. Su questo aspetto è necessario riflettere per individuare percorsi di velocizzazione e armonizzazione. In sostanza si tratterebbe di accentrare i soggetti deputati alle verifiche, una sorta di Autorizzazione unitaria». Una semplificazione che, forse, avrebbe permesso a Cortina di avere le quattro varianti già pronte per i Mondiali senza costringerla, invece, a viaggiare con soli 24 mesi di scorta sulla scadenza olimpica e su eventuali intoppi, in fase di gara o di realizzazione.

