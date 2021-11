Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COMMENTOVENEZIA «Non tocca a noi giudicare un capo di Stato straniero come Jair Bolsonaro». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia sulla discussa visita del presidente brasiliano in Veneto a cui il Comune di Anguillara Veneta ha conferito la cittadinanza onoraria. «Il mio coinvolgimento in questa vicenda risale a un mese fa - ha detto il governatore - quando mi hanno annunciato questa visita, ma ho risposto che non ci sarei stato...