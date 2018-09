CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMIZIOLATINA Il palco sì - e questo di Latina a Matteo Salvini piace assai perché nel Lazio la Lega ha il vento in poppa - ma il balcone no. La balaustra di Palazzo Chigi il leader leghista l'ha lasciata volentieri a Luigi Di Maio e alla sua claque («Io certe pacchianate non le faccio») e anche certe espressioni magniloquenti dell'amico Luigi non sembrano entusiasmarlo. «Mi piacerebbe - osserva Salvini arrivando nella piazza pienA che lo aspetta - abolire la povertà. Mi piacerebbe abolire anche il cattivo tempo e i pareggi del Milan...