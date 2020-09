IL COMIZIO

dal nostro inviato

VEDELAGO (TREVISO) Salvini nel suo giro in Veneto è stato a Vicenza e al Lido, a Mestre e a Portogruaro. Ma è qui a Vedelago, nel cuore trevigiano dello Zaiastan dove già cinque anni fa la lista del presidente doppiava ampiamente il simbolo del partito, che Matteo misura quant'è alta la temperatura per Luca in vista delle Regionali. Febbre del sabato sera, in 200 a tavola con il sottofondo di Vincerò per tirare la volata anche al ricandidato sindaco Stefano Marcon nella vicina Castelfranco, ma soprattutto per capire se è vero che il segretario e il governatore sono divisi e per sentirsi assicurare in stereo che «no, i nostri rapporti sono ottimi, se insieme arriveremo al 60% mentre Pd e M5s insieme non faranno neanche il 20%, vorrà dire che i problemi li hanno gli altri e che il Governo deve andare a casa», e via con l'applauso.

LE INTENZIONI

Le bandiere gialle e rosse con il leone, le magliette blu e bianche con la provocazione: «Processate anche me!». Ne indossa una pure il commissario provinciale Gianangelo Bof, quello che «fare il segretario della Lega a Treviso è come essere il presidente della Ferrari a Maranello», solo che adesso le intenzioni di voto danno la Liga Veneta per Salvini Premier al 14% e Zaia Presidente al 44%. «I sondaggi li vedo nella cabina elettorale», minimizza il segretario. «Sui sondaggi si rischia di adagiarsi come sugli allori», teme il governatore. L'appello congiunto è così ad andare alle urne. «Il risultato del Veneto sarà un record a livello europeo e il voto di ogni veneto sarà un voto per l'autonomia: abbiamo perso un anno con i Cinquestelle, ma ora abbiamo fatto firmare un patto agli alleati, quindi tranquilli che a Palazzo Chigi ci torno io e chiudo la partita», promette Salvini. «Attenzione perché i candidati non sono nove, ce n'è anche un decimo ed è l'astensionismo: ecco perché non sono assolutamente d'accordo con i Comuni che stanno spostando i seggi dalle scuole, quello è il miglior modo per dissuadere gli elettori dal partecipare, pensiamo solo al caos ingenerato negli anziani», lamenta Zaia.

IL DERBY

Attorno al palco i consiglieri uscenti e gli aspiranti entranti si mescolano ai parlamentari nazionali ed europei, da Gianpaolo Vallardi, Sonia Fregolent e Giuseppe Paolin, a Gianantonio Da Re e Mara Bizzotto. Al microfono sale il commissario veneto Lorenzo Fontana: «Gli altri dicono che ci sia il derby, fanno campagna elettorale sostenendo che noi saremmo divisi al nostro interno. Senza illudersi eh, perché il vero sondaggio sarà il 20 e il 21 settembre, ma vi dico che la buona amministrazione e la forza della Lega daranno un segnale forte a Roma. E il voto per la Lega sarà un gesto di solidarietà a Matteo, che il 3 ottobre sarà a processo semplicemente per aver fatto quello che i cittadini gli hanno chiesto di fare».

LA FORCHETTA E IL VINO

Rivolto alla folla, Zaia fa il padrone di casa («Vi invito a fare un bel saluto al nostro segretario, benvenuto in provincia di Treviso»), ben attento ad omaggiare l'ospite: «Non c'è contrapposizione fra le nostre liste, del resto è la quarta volta che corro anche con la mia in aggiunta a quella del partito. Forchetta più ampia che in passato? Amministrando è inevitabile intercettare il consenso di persone che non sono nostri elettori. Ma quando qui abbiamo inaugurato il primo lotto della Pedemontana, c'era un solo ministro: lui». E l'ex titolare dell'Interno, che di sé parla come «prossimo presidente del Consiglio» che «blinderà tutti i confini contro gli sbarchi di ventimila balordi che non sono frutto di incapacità ma di complicità», scherza proprio sulla Spv: «Fosse per la De Micheli (la dem Paola, responsabile delle Infrastrutture, ndr.), la superstrada sarebbe una pista per i monopattini elettrici e io me li vedo gli artigiani veneti sfrecciare su due ruote...». La platea scoppia a ridere e il segretario ci prende gusto: «È vero, io e Luca abbiamo delle cose che ci dividono e questa sera ve le svelo. A lui piace il vino mosso, il Prosecco, e a me quello fermo, il rosso. Inoltre io sono milanista e lui ha l'enorme torto di non esserlo». Finisce il comizio, iniziano i selfie. Zaia li ha già smaltiti, Salvini si sottopone al rito. Poi dalle cucine del ristorante Antica Postumia cominciano a uscire i tagliolini al San Daniele e zeste di limone. Ma li mangia solo Matteo, perché Luca è già ripartito a stomaco vuoto.

Angela Pederiva

