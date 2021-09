Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Comitato scientifico della Fda, l'autorità regolatoria degli Stati Uniti, si è espresso. Ha detto no alla terza dose del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech per tutte le persone dai 16 anni in su. Ma ha detto sì all'immunizzazione per tutti gli over65 e per le fasce più vulnerabili. Al momento però, si tratta solo di una raccomandazione. Il verdetto definitivo della Fda arriverà la prossima settimana, ma solitamente segue le...