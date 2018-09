CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPOMONTEBELLUNA (TREVISO) Ladri nella casa-museo di Roberto Valerio, amico storico di Little Tony e custode della gran parte dei cimeli lasciati dall'interprete di Cuore matto, scomparso nel 2013. Il furto nell'abitazione di Montebelluna risale ai giorni scorsi: spariti quattro giubbini originali, tre in pelle e uno in jeans, e altrettante paia di occhiali, gli storici Rayban indossati dal cantante. Pezzi di grande valore, commerciale e affettivo, di cui il collezionista chiede la restituzione: «Lancio un appello ai ladri dice...